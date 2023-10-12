Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході

Одні з найактивніших боїв на Східному фронті наразі тривають у районі Бахмута, росіяни ніяк не можуть визнати втрати Кліщіївки та Андріївки, тому щоденно контратакують, та безрезультатно. Не маючи перемог на полі бою, рашисти продовжують убивати мирне населення Донбасу та б’ють по містах і селах регіону з усього наявного озброєння.

До повномасштабного вторгнення у місті Часів Яр жило майже 13 тисяч людей. А зараз тут немає жодної вцілілої будівлі та лишається близько тисячі місцевих. У місті вже як рік немає магазинів, аптек, органів влади та навіть світла.

Люди ще залишились та живуть у дуже тяжких умовах. Ми усіляко намагаємось їм допомагати, продукти харчування надаємо їм за можливості, іноді волонтери заїжджають, — розповідає боєць бригади швидкого реагування Рубіж Павло.

Як кажуть військові, заїхати до Часового Яру безпечно майже неможливо. Ледь не щодня російські окупанти спалюють автівки цивільних, атакуючи з неба FPV-дронами.

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До всього, загарбники дедалі частіше запускають по наших тилових пунктах Ланцети. А позиції піхоти закидають хімічною зброєю.

Піхотинці, які тримають фронт на південному фланзі Бахмута, зараз в активній обороні, оскільки росіяни постійно намагаються контратакувати, шукають слабкі місця та намагаються пройти.

Бійці бригади швидкого реагування Рубіж ще на початку повномасштабної війни пройшли через багатомісячну оборону Рубіжного, після чого був Бахмут. Тому кожен з них знає, на що здатен ворог та як його вибити з української землі.

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Військовий на псевдо Джиммі каже, росіяни жваво відпрацьовують дронами. Можуть скидати гранати чи навіть хімічні засоби ураження. Читай, через що проходять ЗСУ на Донеччині.

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