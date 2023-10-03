Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині

Знімальна група щойно повернулася з позицій артилеристів, які прикривають піхоту, що наступає на Бахмутському напрямку. Напередодні бійцям 30-ої окремої механізованої бригади вдалося не лише знищити десятки одиниць техніки противника, але і змусити артилерію росіян відійти від лінії фронту.

Зараз у ворога надзвичайно багато засобів повітряної розвідки. Це БПЛА: Орлани, Zala, Supercam, а також ударний Ланцет.

Разом з військовослужбовцем 30-ої окремої механізованої бригади Олегом, підходимо до самохідної артустановки 2С1 Гвоздика. Росіяни полюють на неї, бо вона хоч і радянська, проте б’є влучно, чим завдає ворогу чималих втрат. Тому українські армійці тримають САУ завжди замаскованою.

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Наші артилеристи часто переїжджають з одного місяця на інше, аби росіяни не могли встановити постійне місце розташування нашої артилерії. І саме така тактика ведення війни змушує ворога відступати.

Знищити, а вцілілу частину ворожої артилерії змусити відступити українським військовослужбовцям вдалося завдяки спланованій операції, що тривала декілька місяців.

Ще одна важлива установка на Бахмутському напрямку — САУ. Вона щоденно відпрацьовує по росіянах. На день буває до 10 цілей, які треба вразити.

Військовослужбовці кажуть: під час наступальних дій САУ на цьому напрямку сильно допомагає нашій піхоті. Для наших захисників кожна знищена ціль — це крок до перемоги.

Моральний дух підіймає одразу. Коли ти кажеш, що вразив ту ціль, хлопці радіють та намагаються швидше й точніше працювати, — розповідає військовий на псевдо Патріот.

Після розмови з військовими, артилеристам надходить команда. Буквально 5 хвилин на підготовку: демаскування, наведення та постріл. Після чого ще менше часу на маскування. Артилеристи і цього разу лише з одного пострілу влучили в ціль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію медикині Олесі, що підписала контракт у свої 18 років.

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