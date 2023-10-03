Україна

Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 03 Жовтня 2023, 20:30

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