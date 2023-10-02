Підписала контракт у свої 18, відтоді — жодного дня без обстрілу! Історія медикині Олесі

Ця історія про тих, хто не був народжений для війни, але пішов на неї з власної волі, бо інакше не міг.

Олеся підписала контракт два роки тому, тоді їй було 18 років. Дівчина знає: бойові медики потрібні завжди.

Найстрашнішим днем для Олесі під час повномасштабної війни стало 1 березня 2022 року, коли на них сунула російська техніка та піхота, накривала артилерія, рота зазнавала втрат. Жоден виїзд не минув без обстрілу їхнього екіпажу, розповідає дівчина.

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Під час чергового такого, вона півтора кілометра разом із водієм несла засніженими стежками пораненого в ноги побратима.

Дівчина завжди перебирає зібраний медичний рюкзак, який був з нею на всіх евакуаціях. На цупкій тканині фломастером від руки виведені слова, які підтримують, коли стає тяжко. А біля медикаментів завжди лежить синьо-жовтий прапор у целофані, аби не забруднився.

У зенітному підрозділі, де служить зараз, Олеся — єдина дівчина. Каже, що не хоче ані вивищуватись, ані відставати від побратимів, адже всі вони на рівні роблять спільну справу. Усі вони — команда, на яку командир батареї може покластися.

За цей період в Олесі три контузії, але найскладніше, зізнається, втрачати своїх.

Вона не знає відповіді на запитання, коли закінчиться війна, але робить для цього усе можливе, як і сотні тисяч українців у пікселі.

Розповідь іншого захисника, який залишився один на Азовсталі та пройшов 200 км пішки, щоб опинитися на волі, вражає не менше. Читай історію незламного бійця Олександра.

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