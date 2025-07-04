Якби був шанс, він би вижив… У Києві попрощалися з пілотом F-16, який загинув під час відбиття атаки

У Києві попрощалися з пілотом винищувача F-16 Максимом Устименком. Він загинув 29 червня, відбиваючи ворожу повітряну атаку. Устименко ціною власного життя відвів літак від населеного пункту.

Він був однокурсником іншого українського льотчика Андрія Пільщикова — Джуса, який загинув два роки тому.

Максим був одним із 15 випускників 2016 року, коли Україна вперше випустила бригаду пілотів-винищувачів на МіГ-29 та штурмовиків на Су-25. Також він входив до групи з 12 пілотів, які першими пройшли навчання та опанували F-16.

На американському винищувачі Максим літав із літа минулого року.

29 червня, під час масованої ворожої атаки, Максимові на винищувачі вдалося збити сім ворожих Шахедів. Під час знищення останнього дрона літак Максима було пошкоджено, і винищувач почав втрачати висоту.

Пілоту вдалося відвести літак від населеного пункту, але, на жаль, він не встиг катапультуватися.

Відомо, що триває розслідування трагедії.

— Я впевнений, що якби був хоча б один шанс вижити, Максим би ним скористався. Виникла така ситуація, що цього шансу просто не було. Тим паче відвести літак, який вже має пошкодження, від населеного пункту і продовжувати ним керувати — це дуже важка справа.

Але пілот це виконав. Він дійсно герой, — додає заступник командувача повітряного командування Захід Олег Захарчук.

Максима Устименка посмертно нагородили почесним знаком Комбатантський хрест, а також нагрудним знаком Повітряних сил ЗСУ.

У загиблого пілота залишився чотирирічний син.

Цієї ночі Росія нещадно обстріляла Київ. Про свідчення очевидців, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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