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Якби був шанс, він би вижив… У Києві попрощалися з пілотом F-16, який загинув під час відбиття атаки

Ярослава Марущенко 04 Липня 2025, 20:00

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