Був готовий літати 24/7: у Києві попрощались із Джусом — спогади рідних про легендарного пілота

У Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ попрощались із пілотом 40 бригади тактичної авіації Андрієм Пільщиковим з позивним Джус.

Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів загинули 25 серпня на Житомирщині внаслідок зіткнення навчальних літаків L-39.

Військовий пілот винищувача МіГ-29 із позивним Джус від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив десятки бойових вильотів та був активним перемовником із Заходом щодо поставок Україні літаків F-16.

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Андрій Пільщиков з юнацтва захоплювався літаками. Зі спогадів його наставника пілота Сталкера з харківського Цивільного повітряного патруля у коментарі Суспільному, парубок вперше зустрівся йому, коли Андрію було всього 15 років. Тоді він лише фотографував літаки, але вже марив небом.

Пізніше харківські пілоти після цієї зустрічі вирішили створити навчальний кадетський центр для підлітків, де навчання зміг пройти сам Андрій. Він став одним зі 20 щасливців. Потім було навчання у Харківському університеті Повітряних Сил та перший політ на літаку Х-32-912 Бекас.

Підполковник запасу, командир ескадрильї Олександр Довгаль згадує, що Андрій був дуже закоханий в авіацію та небо.

Він брав участь у 2018 році у навчаннях Чисте небо, там спілкувався з американськими пілотами. Коли він побачив, який у них рівень підготовки, хотів, щоб і в наших пілотів була підготовка за стандартами НАТО.

Під час навчань у Каліфорнії й отримав своє псевдо, як пише Мілітарний. Тоді Андрій на барі замовляв лише сік, тож коли це помітили американські пілоти, так і назвали його “Juice” (з англійської “сік”, — ред.).

Він приїхав вже лейтенантом до Харкова, і перше, що зробив — це зателефонував мені: “Як з вами політати?” Снігом все було завалене, і ми з ним дві години готували літак для того, щоб 20 хвилин політати. Тобто, він був настільки закоханим в небо, що був готовий літати 24/7, — згадує Сталкер.

У 2021 році Андрій покинув службу. У пояснювальній записці писав, що йде через спротив старших офіцерів розвивати Повітряні Сили.

Під час повномасштабного вторгнення повернувся спочатку до служби, а потім і до польотів. Був професіоналом, не боявся говорити правду командирам та продовжував боротися з “совком”.

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Джус марив F-16 в українському небі. Зустрічався з американськими урядовцями, підтримував зв’язок з каліфорнійськими пілотами, але, на жаль, так і не зміг здійснити бойовий виліт на американському винищувачі.

Подруга Юлія Решітко говорить, що Андрій був чи не основним англомовним спікером F-16 для західної аудиторії.

Це була людина, яка зробила величезний внесок. Він поклав усе своє життя на те, щоб Україна отримала F-16.

Мама Андрія Лілія Авер’янова, яка виховала легендарного пілота сама, у своїх соцмережах написала, що тепер прагне започаткувати благодійний фонд імені сина, а також зробити все можливе, щоб його справа жила, а памʼять про нього не згасала.

Небо для Андрія було покликом душі та справою всього життя. Навіть коли він сам не літав, то всі його думки та дії були спрямовані до авіації та авіаторів.

Підтримати рідних Андрія Пільщикова та попрощатись з пілотом прийшов також український благодійник Сергій Притула.

У своїх соцмережах попрощалась з коханим і Меланія Подоляк та пообіцяла зробити все, про що йому пообіцяла.

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла.

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, @_juicefighter_ . pic.twitter.com/7ImNSBzuzc — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023

Чому зіткнулися навчальні літаки на Житомирщині, досі невідомо. Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи. Читай, що наразі відомо про авіакатастрофу L-39 на Житомирщині.

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