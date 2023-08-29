Был готов летать 24/7: в Киеве попрощались с Джусом — воспоминания родных о легендарном пилоте

В Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ попрощались с пилотом 40 бригады тактической авиации Андреем Пильщиковым с позывным Джус.

Андрей Пильщиков и еще два пилота погибли 25 августа в Житомирской области в результате столкновения учебных самолетов L-39.

Военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным Джус с начала полномасштабного вторжения РФ совершил десятки боевых вылетов и был активным переговорщиком с Западом по поставкам Украине самолетов F-16.

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Андрей Пильщиков с юношества увлекался самолетами. По воспоминаниям его наставника пилота Сталкера из харьковского Гражданского воздушного патруля в комментарии Суспільному, парень впервые встретился ему, когда Андрею было всего 15 лет. Тогда он только фотографировал самолеты, но уже грезил небом.

Позже харьковские пилоты после этой встречи решили создать учебный кадетский центр для подростков, где обучение смог пройти сам Андрей. Он стал одним из 20 счастливчиков. Затем была учеба в Харьковском университете Воздушных Сил и первый полет на самолете Х-32-912 Бекас.

Подполковник запаса, командир эскадрильи Александр Довгаль вспоминает, что Андрей был очень влюблен в авиацию и небо.

Он участвовал в 2018 году в учениях Чистое небо, там общался с американскими пилотами. Когда он увидел, какой у них уровень подготовки, хотел, чтобы и у наших пилотов была подготовка по стандартам НАТО.

Во время учений в Калифорнии получил свой позывной, как пишет Милитарный. Тогда Андрей на баре заказывал только сок, поэтому когда это заметили американские пилоты, так и начали назвать его “Juice” (с английского “сок”, — ред.).

Он приехал уже лейтенантом в Харьков, и первое, что сделал — это позвонил мне: “Как с вами полетать?” Снегом все было засыпанное, и мы с ним два часа готовили самолет для того, чтобы 20 минут полетать. То есть, он был настолько влюблен в небо, что был готов летать 24/7, — вспоминает Сталкер.

В 2021 году Андрей покинул службу. В пояснительной записке писал, что идет из-за сопротивления старших офицеров развивать Воздушные Силы.

Во время полномасштабного вторжения вернулся сначала на службу, а затем возобновил и полеты. Был профессионалом, не боялся говорить правду командирам и продолжал бороться с “совком”.

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Джус грезил F-16 в украинском небе. Встречался с американскими чиновниками, поддерживал связь с калифорнийскими пилотами, но, к сожалению, так и не смог совершить боевой вылет на американском истребителе.

Подруга Юлия Решитко говорит, что Андрей был едва ли не основным англоязычным спикером F-16 для западной аудитории.

Это был человек, который внес огромный вклад. Он положил всю свою жизнь на то, чтобы Украина получила F-16.

Мама Андрея Лилия Аверьянова, воспитавшая легендарного пилота сама, в своих соцсетях написала, что теперь стремится положить начало благотворительному фонду имени сына, а также сделать все возможное, чтобы его дело жило, а память о нем не угасала.

Небо для Андрея было зовом души и делом всей жизни. Даже когда он сам не летал, все его мысли и действия были направлены к авиации и авиаторам.

Поддержать родных Андрея Пильщикова и попрощаться с пилотом пришел также украинский благотворитель Сергей Притула.

В своих соцсетях простилась с любимым и Мелания Подоляк и пообещала сделать все, что ему пообещала.

Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала.

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, @_juicefighter_ . pic.twitter.com/7ImNSBzuzc — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023

Почему столкнулись учебные самолеты в Житомирской области, до сих пор неизвестно. Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы. Читай, что известно об авиакатастрофе L-39 на Житомирской области.

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