Следствие изучает три версии происшествия. Что известно об авиакатастрофе L-39 в Житомирской области

На днях украинцев всколыхнула ужасная новость: во время выполнения боевого задания 25 августа 2023, в небе над Житомирской областью столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
Известно, что в результате погибли все трое пилотов — майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков, более известный за позывным Джус.
Сейчас следствие имеет три основные версии того, что могло произойти в небе и почему произошла авиакатастрофа.
Детальнее об этом — в материале.
По словам советника по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона, следствие изучает три версии событий, которые привели к столкновению двух учебно-боевых самолетов L-39 и гибели их пилотов.
— Пока следствие будет рассматривать версии, такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья версия — нарушение во время организации совершения полетов, — рассказала Татьяна Сапьян. Также она добавила, что к следствию будут привлечены специалисты Генштаба ВСУ и командование Воздушных сил.
Предварительно следствие считает причиной авиакатастрофы столкновения учебно-боевых самолетов L-39 при выполнении маневра разворота.
Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство, — отметила советница ГБР.
Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство, — отметила советница ГБР.
Ранее Юрий Игнат комментировал авиакатастрофу над Житомирской областью и рассказал о погибших военных.
Главное фото: Государственное бюро расследований.
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