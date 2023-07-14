Не только боевой опыт. Какие условия обучения украинских пилотов на F-16? Юрий Игнат о самом важном

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал во время телемарафона об условиях обучения украинских пилотов на F-16.

Читай в нашем материале, что требуется от наших пилотов и как будет проходить обучение в разных странах.

Условия обучения украинских пилотов на F-16: что требуют

Украинские летчики уже несколько месяцев с нетерпением ждут начала поставок самолетов F-16, но они постоянно сдвигаются на неопределенный срок. Украине предоставят возможность научить молодых лётчиков базовой подготовки, которые не могут полноценно проходить обучение.

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Курсантов примут на обучение в боевые бригады. Те, кто первым должен переучиться на F-16, это молодые, но опытные пилоты, имеющие боевой опыт. Помимо опыта для обучения требуется соответствующее знание английского языка.

Им нужно понять, как это все работает, как нужно поменять философию, со старой советской техники пересесть на западную. Первая группа пилотов уже подготовлена к обучению, — говорит Юрий Игнат.

Конкретную цифру называть не будут, говорят только, что это десятки пилотов.

Для выполнения текущих задач Украине нужно несколько эскадрилий самолетов: для помощи наземным войскам, защиты воздушного пространства от ракет и дронов, получения преимущества в воздушном пространстве над оккупированными территориями, нанесения ударов по логистике врага, прикрытия побережья.

Процесс обучения на истребителях заметно длиннее, чем на других типах летательных аппаратов. Перспектива обучения украинских пилотов в западных странах — долгосрочная.

Мы должны всех полностью пилотов переучить, а дальше заменить парк советской техники на западные самолеты, — рассказал Юрий Игнат.

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