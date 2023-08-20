Прорывная договоренность. F-16 будут в украинском небе — что известно и характеристики истребителя

Авиация нашей страны нуждается в значительном усилении. Об этом Украина говорит уже давно.
20 августа 2023 стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром этой страны Марком Рютте.
Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало.
Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало.
В Минобороны Дании также подтвердили, что передадут Украине истребители F-16 по завершении тренировок украинских пилотов. Количество пока неизвестно.
– Мы проводили совместное обучение с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Сейчас мы занимаемся подготовкой взлетно-посадочных полос. На момент приобретения Украиной F-16 мы уже сможем их размещать, – сказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Компания Lockheed Martin — один из крупнейших оборонных подрядчиков США, производящая также американские боевые истребители F-16 — готова поставлять эти самолеты в европейские страны, которые решат реэкспортировать такие же истребители в Украину.
Об этом рассказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон для Financial Times. Он отметил, что в последнее время много разговоров о возможности передачи Украине истребителей F-16, но компания не принимает в переговорах непосредственного участия.
Кроме того, компания готовится расширять свое производство F-16 в Гринвилле, Южная Каролина. Это позволит эффективно поддерживать и перевооружать любые страны, которые решат передать самолеты Украине.
Истребитель F-16 — легкий многоцелевой истребитель Соединенных Штатов четвертого поколения. Первый самолет был создан 48 лет назад. Сейчас он до сих пор является основой воздушных сил разных стран мира. Истребитель F-16 постоянно модернизируется, поэтому появляются новые модели самолета.
F-16 довольно легкий и дешевый в обслуживании. Особенно если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Стоимость одного летного часа современных версий F-16 и F15E составляет $8000-15000 и $27000 соответственно.
Точную стоимость F-16 назвать затруднительно. Цена зависит от модернизации модели и может варьироваться от $35 до $55 млн.
Точную стоимость F-16 назвать затруднительно. Цена зависит от модернизации модели и может варьироваться от $35 до $55 млн.
В истребителе F-16 установлен только один двигатель. Несмотря на это, самолет может выполнять практически все задачи в воздухе: от боев до высокоточной бомбардировки.
(Некоторые характеристики могут отличаться в зависимости от модификации истребителя)
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Фото: Air Force США
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