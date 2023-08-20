Прорывная договоренность. F-16 будут в украинском небе — что известно и характеристики истребителя

Авиация нашей страны нуждается в значительном усилении. Об этом Украина говорит уже давно.

20 августа 2023 стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром этой страны Марком Рютте.

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Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало.

В Минобороны Дании также подтвердили, что передадут Украине истребители F-16 по завершении тренировок украинских пилотов. Количество пока неизвестно.

– Мы проводили совместное обучение с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Сейчас мы занимаемся подготовкой взлетно-посадочных полос. На момент приобретения Украиной F-16 мы уже сможем их размещать, – сказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Что говорят об истребителях для Украины в США

Компания Lockheed Martin — один из крупнейших оборонных подрядчиков США, производящая также американские боевые истребители F-16 — готова поставлять эти самолеты в европейские страны, которые решат реэкспортировать такие же истребители в Украину.

Об этом рассказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон для Financial Times. Он отметил, что в последнее время много разговоров о возможности передачи Украине истребителей F-16, но компания не принимает в переговорах непосредственного участия.

Кроме того, компания готовится расширять свое производство F-16 в Гринвилле, Южная Каролина. Это позволит эффективно поддерживать и перевооружать любые страны, которые решат передать самолеты Украине.

Истребитель F-16: что это за самолет

Истребитель F-16 — легкий многоцелевой истребитель Соединенных Штатов четвертого поколения. Первый самолет был создан 48 лет назад. Сейчас он до сих пор является основой воздушных сил разных стран мира. Истребитель F-16 постоянно модернизируется, поэтому появляются новые модели самолета.

F-16 довольно легкий и дешевый в обслуживании. Особенно если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Стоимость одного летного часа современных версий F-16 и F15E составляет $8000-15000 и $27000 соответственно.

Точную стоимость F-16 назвать затруднительно. Цена зависит от модернизации модели и может варьироваться от $35 до $55 млн.

В истребителе F-16 установлен только один двигатель. Несмотря на это, самолет может выполнять практически все задачи в воздухе: от боев до высокоточной бомбардировки.

Характеристики истребителя F-16

(Некоторые характеристики могут отличаться в зависимости от модификации истребителя)

длина — 15,03 м;

высота — 5,09 м;

размах крыла — 9,45 м (с ракетами — 10,0 м);

масса с двигателем F100 — 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 — 9 017/9 466 кг;

максимальная скорость — 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;

экипаж — 1 человек.

Вооружение F-16

стрелково-пушечное: 1×20-мм шестиствольная пушка M61A1 (боезапас — 511 снарядов);

ракеты воздух-воздух — AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракеты воздух-поверхность — 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

корректируемые бомбы — 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

корректируемые кассетные бомбы — CBU-103, CBU-104, CBU-105;

свободнопадающие бомбы — Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Многие страны увеличили свою поддержку Украины. Ранее мы рассказывали, какое оружие ожидает Украина от партнеров.

Фото: Air Force США

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