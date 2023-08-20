Проривна домовленість. F-16 будуть в українському небі — що відомо і характеристики винищувача

Авіація нашої країни потребує значного підсилення. Про це Україна говорить уже давно. 20 серпня 2023 року стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.

Про домовленість повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром цієї країни Марком Рютте.

Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок.

В Міноборони Данії також підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення тренувань українських пілотів. Кількість поки невідома.

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– Ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16.

Зараз ми займаємося підготовкою злітно-посадкових смуг. На момент придбання Україною F-16 ми вже зможемо їх розміщувати, – сказав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Що кажуть про винищувачі для України в США

Компанія Lockheed Martin — один з найбільших оборонних підрядників США, яка виробляє також американські бойові винищувачі F-16 — готова постачати ці літаки в європейські країни, які вирішать реекспортувати такі ж винищувачі в Україну.

Про це розповів операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон для Financial Times. Він зазначив, що останнім часом ведеться чимало розмов про можливість передання Україні винищувачів F-16, але компанія не бере в переговорах безпосередньої участі.

Крім цього, компанія готується розширювати своє виробництво F-16 в Грінвіллі, Південна Кароліна. Це допоможе надалі ефективно підтримувати та переозброювати будь-які країни, які вирішать передати літаки Україні.

Винищувач F-16: що це за літак

Винищувач F-16 — легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.

F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.

Точну вартість F-16 назвати важко. Ціна залежить від модернізації моделі та може варіюватися від $35 до $55 млн.

У винищувачі F-16 встановлений лише один двигун. Попри це літак може виконувати практично всі завдання в повітрі: від боїв до високоточного бомбардування.

Характеристики винищувача F-16

(Деякі характеристики можуть відрізнятися в залежності від модифікації винищувача)

довжина – 15,03 м;

висота – 5,09 м;

розмах крила – 9,45 м (з ракетами – 10,0 м);

маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг;

максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м;

екіпаж – 1 особа.

Озброєння F-16

стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів);

ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105;

вільнопадаючі бомби – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Багато країн збільшили свою підтримку України. Раніше ми розповідали, яку зброю очікує Україна від партнерів.

Фото: Air Force США

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