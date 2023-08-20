Проривна домовленість. F-16 будуть в українському небі — що відомо і характеристики винищувача

Авіація нашої країни потребує значного підсилення. Про це Україна говорить уже давно. 20 серпня 2023 року стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.
Про домовленість повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром цієї країни Марком Рютте.
Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок.
Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок.
В Міноборони Данії також підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення тренувань українських пілотів. Кількість поки невідома.
– Ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Зараз ми займаємося підготовкою злітно-посадкових смуг. На момент придбання Україною F-16 ми вже зможемо їх розміщувати, – сказав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Компанія Lockheed Martin — один з найбільших оборонних підрядників США, яка виробляє також американські бойові винищувачі F-16 — готова постачати ці літаки в європейські країни, які вирішать реекспортувати такі ж винищувачі в Україну.
Про це розповів операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон для Financial Times. Він зазначив, що останнім часом ведеться чимало розмов про можливість передання Україні винищувачів F-16, але компанія не бере в переговорах безпосередньої участі.
Крім цього, компанія готується розширювати своє виробництво F-16 в Грінвіллі, Південна Кароліна. Це допоможе надалі ефективно підтримувати та переозброювати будь-які країни, які вирішать передати літаки Україні.
Винищувач F-16 — легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.
F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.
Точну вартість F-16 назвати важко. Ціна залежить від модернізації моделі та може варіюватися від $35 до $55 млн.
Точну вартість F-16 назвати важко. Ціна залежить від модернізації моделі та може варіюватися від $35 до $55 млн.
У винищувачі F-16 встановлений лише один двигун. Попри це літак може виконувати практично всі завдання в повітрі: від боїв до високоточного бомбардування.
(Деякі характеристики можуть відрізнятися в залежності від модифікації винищувача)
Багато країн збільшили свою підтримку України. Раніше ми розповідали, яку зброю очікує Україна від партнерів.
Фото: Air Force США
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