Щоб заготувати гриби на зиму, необов’язково їх маринувати! Зробити все можна набагато швидше. Сушіння грибів — процес надійний та простий. Читай у нашому матеріалі, які гриби можна сушити — список та вдалі способи висушування у домашніх умовах.

Які гриби можна сушити: перелік та способи висушування

Найчастіше висушують такі гриби: білі, польські, підосичники, підберезники, моховики, маслюки, лисички, опеньки, сморчки, червоні мухомори, пергаментні грузді, гливи. Вони найкраще зберігають кольори, запахи та властивості. До речі, ми розповідали, як сушити білі гриби.

Інші види грибів, як-от сироїжки та грузді звичайні, складно висушуються, проте якщо зовнішній вигляд тебе не турбує, можна висушити і їх.

Зараз також дивляться

Найкращими для сушіння є гриби трубчатих видів. Це опеньки, печериці, лисички, гливи та білі гриби. Вони зберігають майже увесь смак та аромат, ідеально підходять для супів, гарнірів.

Грузді та сироїжки під час висушування можуть ставати гіркими, тому їх часто вимочують у молоці тривалий час. Проте так суттєво збільшується час сушки.

Важливо знати, що підосичники, підберезники та моховики темніють під час сушіння. Інколи вони стають чорними. Не варто висушувати гриби на зиму, якщо ти не знаєш, що це за вид.

Щоб підготувати гриби до висушування, мити їх не слід. Достатньо буде ножем або щіточкою прибрати зайве. Ніжки грибів розріж навпіл, а шапочки — слайсами. Нарізай гриби товщиною до 1 см та рівномірними шматочками.

Розклади нарізані гриби на газеті чи іншому папері, дай їм полежати кілька годин.

Після цього можна сушити гриби у духовці. Розігрій її до 50°C. Увімкни режим конвекції. Розклади гриби на деко, залиш дверцята духовки привідчиненими. За кілька годин гриби висушаться. Вони сильно зменшаться в об’ємі.

Після висушування дай грибам охолонути за кімнатної температури. Потім їх можна зберігати у скляних банках з кришками або пластикових контейнерах. Пам’ятай, що гриби вбирають сторонні запахи, тому вибери місце, де в них не буде “ароматних сусідів”.

Сушені гриби можуть зберігатися близько трьох років.

Раніше ми розповідали, як сушити горіхи в шкарлупі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.