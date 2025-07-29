Як сушити білі гриби у духовці: прості способи з конвекцією, без і в сушарці

З конвекцією чи без, а ці способи, як сушити білі гриби в духовці тобі точно сподобаються!

Адже улюблені нами грибочки ростуть не цілий рік. А якщо їх зібрати та засушити влітку, то будь-якої пори року можна буде насолоджуватися лісовими дарами!

Прості способи для тебе і твоєї родини описали нижче.

Як сушити білі гриби в сушарці

Білі гриби наріж пластинками.

Перед сушінням білі гриби, як і будь-які інші, не мий! Якщо змочити водою грибочки, то через це вони можуть зіпсуватися.

Поклади гриби у сушарку на певній відстані один між одним. Заклади лотки в апарат та встанови температуру до 60 °С. Так вони будуть сушитися до семи годин (залежить від типу електросушарки).

Зберігай білі гриби у паперовому пакеті.

Є, до речі, спосіб сушіння грибів над газовою плитою. Але радити його складно. По-перше, гриби втрачають свій неповторний аромат, а по-друге, пожежна небезпека теж не схвалила б це рішення. Тому спробуй краще засушити білі гриби у духовці.

Як сушити гриби в духовці без конвекції

Якщо ти думаєш над тим, як просто сушити білі гриби в домашніх умовах, підійде спосіб сушіння в духовці без конвекції.

На грибах забери все сміття, але не мий їх.

Білі гриби відділи від ніжок і на рівні шматки наріж їх (поперек).

Деко застели фольгою і розклади гриби в один шар з проміжками.

Якщо у тебе багато грибів, потрібно нанизати їх на нитки та прив’язати кінці до решітки.

Розігрій духовку до 60 °С.

Обов’язково тримай дверцята трохи відчиненими.

Суши гриби в такий спосіб до п’яти годин, а потім висуши на 80 °С до готовності.

Гриби, приготовані таким способом, зберігають свої властивості та лісовий аромат.

Їх можна зберігати у тканинних мішечках або скляній тарі. Також підійдуть паперові пакети.

Для того, щоб відлякати комах, випри тканинні мішки в солі та попрасуй їх. Зберігай у сухому та теплому місці.

Як сушити білі гриби у духовці в домашніх умовах: спосіб з конвекцією

Для того, щоб висушити гриби в духовці, до якої є режим конвекції, дотримуйся інструкції:

Видали з грибів пошкодження та червоточини.

Не мий їх, акуратно прибери з них сміття ножем.

Видали ніжки грибів, якщо це маслюки, лисички або опеньки.

Наріж шматками однакового розміру. Невеликі можна не нарізати. Ніжку ріж уздовж.

Деко застели пергаментом і поклади на нього гриби.

Перед тим, як ставити гриби в духовку, розігрій її до 55 °С.

Не забудь увімкнути режим конвекції.

Після підсихання грибів збільш температуру до 80 °С. Суши ще три години.

Знизь температуру до 50 °С і заверши сушіння.

Остуди та переклади лісові дари в герметичну місткість.

Гриби готові до вживання! Тепер ти точно знаєш, як сушити білі гриби!

До речі, читай, як чистити білі гриби, щоб вони зберегли свій лісовий аромат.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!