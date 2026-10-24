Як позбутися втоми без кави: дієтологи назвали прості способи

Коли в середині робочого дня очі злипаються самі собою, перша рефлекторна дія більшості — натиснути кнопку на кавомашині. Проте якщо ти вже допиваєш третю чи четверту чашку, а бадьорості так і не додалося, шукати причину варто не в недосипанні, а у власній тарілці.

Як зазначає видання The Washington Post, їжа діє на організм за принципом американських гірок: невдалий перекус провокує миттєвий стрибок глюкози в крові, за яким неминуче слідує різке падіння — саме воно й вибиває людину з колії, викликаючи тупу сонливість. Якщо ж збалансувати меню, енергія виділятиметься плавно й без провалів.

Вуглеводи: головне пальне, але є нюанс

Організм не може повноцінно працювати без вуглеводів — це підтверджує Тара Шмідт, зареєстрований дієтолог та інструктор з харчування у відомій клініці Майо в Рочестері (штат Міннесота). Саме з них наше тіло добуває глюкозу, якою живляться клітини мозку та м’язи.

— Твій раціон відіграє велику роль у вашому рівні енергії. Твоєму організму потрібна енергія для функціонування, і важливо задовольняти ці потреби. Кофеїн може бути корисним. Але тобі потрібне правильне харчування, щоб допомогти тобі пережити день і дати твоєму організму щось для роботи, — сказала журналістам The Washington Post Данна Рафаель, зареєстрований дієтолог та клінічний нутриціолог у Лікарні спеціальної хірургії в Нью-Йорку.

За словами фахівців, справа не в магічних суперфудах, а в грамотному комбінуванні білків, жирів, клітковини й повільних вуглеводів, а також у кількості випитої рідини.

Але якість цього пального кардинально різниться:

Складні вуглеводи (бобові, овочі, ягоди, цільні крупи). Вони завантажені клітковиною і перетравлюються довго. Цукор у кров потрапляє поступовими порціями, шлунок ситий, кишковий мікробіом задоволений, а відчуття сили тримається годинами;

Прості вуглеводи (цукор, біла випічка, солодкі газовані напої, снеки, чипси). Вони розщеплюються за лічені хвилини. Підшлункова залоза у відповідь викидає ударну дозу інсуліну, цукор різко падає нижче базового рівня — і замість очікуваного припливу сил накочує апатія та розсіяність.

Якщо відмовитися від швидких перекусів тобі складно, Тара Шмідт радить застосовувати хитрість: ніколи не їж швидкі вуглеводи наодинці. Завжди підкріплюй їх білком або здоровими жирами — це пригальмує травлення. Наприклад:

Любиш крекери? Додай до них скибочку твердого сиру;

Хочеться кукурудзяних чипсів? Занур їх у гуакамоле, квасолеву сальсу або хумус;

Ідеальний дует для перекусу: натуральний грецький йогурт із жменею свіжих ягід, часточка яблука з арахісовою пастою або стебла селери з сиром.

Правило тарілки: візуальний конструктор обіду

Щоб не забивати голову складними підрахунками грамів, під час приготування їжі Тара Шмідт пропонує ділити тарілку на сектори:

50% (половина) — зелень, свіжі або тушковані овочі;

25% (чверть) — якісний білок (риба, птиця, яйця, тофу);

25% (чверть) — складні вуглеводи (кіноа, гречка, дикий рис чи цілозерновий хліб).

На практиці це працює дуже просто. На обід це може бути велика миска свіжого салату з помідорами та перцем, пара варених яєць чи шматок запеченої курятини плюс цілозерновий тост. На вечерю — філе риби з броколі на пару та порцією локшини.

Три неочевидні помилки, через які ти почуваєшся як вичавлений лимон

Часто занепад сил виникає через базові побутові промахи, які ми навіть не помічаємо:

Банальний недоїзд. Якщо ти на жорсткій дієті й споживаєш замало калорій, тілу просто немає звідки брати ресурс. Занадто великі паузи між їжею. Оптимальний графік — підживлювати організм кожні 3–4 години, аби не допускати голодних спадів глюкози. Хронічне зневоднення. За оцінками клініки Майо, здоровій дорослій людині потрібно від 2,7 до 3,7 літра рідини на добу (сюди зараховується не тільки чиста вода, а й рідкі супи, фрукти чи несолодкий чай).

Коли дієта безсила і треба йти до лікаря

Якщо ти налагодив питний режим, нормально спиш, викинула пусті солодкі перекуси, а сил все одно немає навіть на підйом сходами — не експериментуй далі самостійно.

За постійною млявістю нерідко маскується дефіцит заліза (анемія) або збої у роботі щитоподібної залози.

— Якщо у когось низький рівень заліза, це може призвести до втоми. Але є способи підвищити рівень заліза за допомогою їжі, — підсумовує Данна Рафаель.

Здай базовий аналіз крові й проконсультуйся з лікарем: повернути тонус значно легше, коли знаєш точного внутрішнього винуватця.

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