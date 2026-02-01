Сорбат калію та нітрити: як популярні добавки в продуктах впливають на розвиток пухлин

Ми вже давно звикли до того, що продукти на полицях супермаркетів можуть зберігатися місяцями. Проте за цей комфорт ми платимо власною безпекою. Нове масштабне дослідження французьких науковців, опубліковане в престижному журналі The BMJ, підтвердило: регулярне вживання певних харчових консервантів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку.

На відміну від короткострокових лабораторних тестів, це дослідження тривало понад 10 років і охопило більше ніж 100 тисяч реальних людей. Результати змушують серйозно переглянути наш щоденний раціон.

Хто під підозрою: список небезпечних добавок

Дослідники проаналізували вплив 17 різних консервантів, які найчастіше зустрічаються в оброблених продуктах. Хоча не всі добавки виявилися шкідливими, кілька популярних інгредієнтів показали прямий зв’язок із онкологічними захворюваннями:

Сорбат калію (E202): один із найпоширеніших консервантів у світі. Виявилося, що його високе споживання на 14% підвищує загальний ризик раку, а ризик раку молочної залози — на вражаючі 26%;

Нітрит натрію (E250): Традиційний додаток до ковбас, сосисок та шинки. Він пов’язаний із підвищенням ризику раку простати на 32%;

Нітрат калію (E252): Часто використовується для консервації м’яса та сирів. Дослідження показало ріст загального ризику раку на 13% та раку молочної залози на 22%;

Сульфіти та ацетати : ці речовини, що запобігають псуванню напоїв та соусів, також корелюють із помірним підвищенням ризику захворювання.

Як це працює: чому клітини дають збій

Науковці припускають, що ці хімічні сполуки не просто зберігають їжу свіжою, а й втручаються в роботу нашого організму. Попередні дані вказують на те, що консерванти можуть пошкоджувати ДНК клітин, провокувати хронічні запалення та пригнічувати імунну функцію.

Доктор Еммануель Ковальскі, один із провідних авторів дослідження, зазначає, що хоча консерванти допомагають уникнути харчових отруєнь і здешевлюють продукти, їхній довгостроковий вплив на здоров’я тривалий час залишався сірою зоною.

Що робити споживачам вже зараз

Поки регуляторні органи лише готуються до перегляду стандартів безпеки, експерти радять не чекати офіційних заборон. Ось кілька практичних кроків:

Читай етикетки: намагайся уникати продуктів, де у складі є сорбат калію, нітрити та нітрати;

Обирай мінімальну обробку: чим менше етапів промислової обробки пройшов продукт, тим він безпечніший. Замість ковбаси краще обрати запечене натуральне м’ясо;

Готуй вдома: тільки власноруч приготована страва гарантує відсутність прихованих хімікатів.

Звичайно, повністю виключити оброблені продукти з життя сучасної людини складно. Проте усвідомлений вибір на користь свіжої їжі може стати вашою найкращою інвестицією в довголіття.

