Їжа не ділиться на хорошу і погану! Як знайти баланс та навчитися прислухатися до тіла

Чи прислухаєшся ти до сигналів свого тіла? Або ж звик (-ла) навпаки хаотично вживати їжу та іноді навіть переїдаєш?

Насправді дуже важливо мати баланс в харчуванні та слідкувати за потребами організму. Саме тому, сьогодні хочемо тобі розповісти про інтуїтивну дієту.

Її особливістю є те, що тіло саме підказує, коли та що тобі потрібно зʼїсти. Одного дня це може бути звичайний салат, а на інший — шматок шоколадного бісквіта. Така модель харчування допомагає налагодити метаболізм та нормалізувати вагу.

Нутриціологиня та засновниця інноваційного клубу WELL BE HEALTH CLUB Альона Піддубна детальніше розповіла про методику харчування у стилі all inclusive та чи усім підходить інтуїтивна дієта.

Патерни харчування

Експертка зазначила, що більшість патернів поведінки (типові способи, якими ми реагуємо на різні життєві події — ред.) родом із дитинства. Наприклад, ще у цей період життя усіх нас привчають батьки, що солодке — це неначе винагорода, або їжа, яка асоціюється зі святами.

Або ж навпаки, коли дітей за щось сварять, то їм забороняють смаколики.

Ще однією моделлю поведінки з дитинства є звичка проводити час з рідними та друзями за столом. Насправді це загалом патерн усього українського суспільства.

— Не можна сказати, що він поганий. Але часто такі зустрічі супроводжуються переїданням і думками про те, що сьогодні я зʼїм трішки більше і завтра сяду на дієту…

Розуміючи ці патерни, ми можемо зробити декілька висновків.

По-перше, слід не передавати своїм дітям ось ці шкідливі звички, не надавати такого великого сенсу солодкому, не створювати навколо такої їжі сприйняття того, що її треба заслужити за хорошу оцінку в школі чи хорошу поведінку. Або що солодке — це те, що тобі забороняють їсти, коли щось пішло не так.

Важливо не закладати дитині усвідомлення того, що свята — це обов’язково переїдання, великі столи та багато їжі.

Для дорослих людей важливо з’ясувати, які патерни поведінки з дитинства у них зараз є, які з них шкодять харчовій поведінці, і почати працювати з ними саме через свідомий погляд і розуміння того, що так не має бути.

Їжа не ділиться на хорошу і погану, її не потрібно заслуговувати. А час з близькими та друзями не має супроводжуватися переїданнями.

Для кого не спрацює інтуїтивне харчування

Варто розуміти, що інтуїтивне харчування підійде не усім. Ця модель харчування не спрацює для двох категорій людей.

Перша категорія — ті, хто не розуміють, що таке білки, жири та вуглеводи, які саме продукти мають або не мають бути в тарілці, як поєднувати продукти так, щоб не було потім важкості в шлунку.

За словами нутриціологині, друга категорія — це люди, які мають розлад харчової поведінки (компульсивні переїдання), анорексією та булімією.

Це ті випадки, де потрібно дійсно звертатися до спеціаліста і працювати з глибокими психологічними проблемами.

— Тому що у таких ситуаціях причина переїдань — це не харчові звички, а переживання, які людина проживає через їжу.

Головні правила харчування

Салати зранку, в обід і на вечерю — чим це шкідливо

Якщо ж ти усе-таки дотримуєшся інтуїтивного харчування, варто звернути увагу на раціон, щоб не нашкодити собі. Наприклад, Альона Піддубна вважає, що салати не можуть замінити основний прийом їжі.

Обов’язково мають бути вуглеводи, білки, жири, а не просто багато зелені та овочів.

Насправді салати є важливою частиною сніданку, обіду чи вечері. Але у деяких людей може бути гостра реакція на свіжу клітковину, тобто на ті овочі, зелень, фрукти, які термічно необроблені, неварені, не печені й не тушковані. Через ці продукти вони відчувають здуття живота.

— На це потрібно звертати увагу й додавати ферменти для засвоєння клітковини, втім призначати такі ферменти має лікар.

Часто саме під час вечері у людей спостерігаються таке неприємне відчуття як метеоризм (надмірне скупчення газів у кишківнику — ред.). В такому випадку зарадити можуть виключно запечені, варені, тушковані або грильовані овочі на вечерю. А від свіжих салатів краще відмовитись.

А як не підсісти на швидкі вуглеводи

Зверни увагу на швидкі вуглеводи (цукор, фастфуд, макарони, білий хліб). Вони підвищують рівень цукру в крові та можуть сприяти появі зайвої ваги та ожиріння, якщо ними зловживати!

Для того, щоб не підсісти на такі шкідливі продукти, потрібно збалансовано харчуватися та мати основні прийоми їжі з повільними вуглеводами, клітковиною, рослинними жирами та білком.

— А якщо хочеш відчути солодкий смак завдяки простим вуглеводам, то можеш маленькою порцією додавати десерт після їжі. Тоді не буде перевантаження простими вуглеводами.

Прості вуглеводи просто перестануть бути чимось особливим і перетворяться на маленький елемент основного прийому їжі.

І це дійсно допоможе позбутися психологічної напруги навколо цих продуктів.

Багато кави — як впливає на наше харчування

Чи не кожна людина зранку вживає каву, щоб швидко прокинутися та отримати заряд енергії на день. Проте, чи завжди цей напій позитивно впливає на наше харчування?

Насправді, кава — це цікавий і важливий елемент раціону. Але це напій, навколо якого є багато суперечливих фактів. Попри це, важливо пам’ятати, що головне — це кількість кави на день.

Її важливо пити після їжі для того, щоб вона не порушувала структури гормону кортизолу.

На думку експертки, каву краще вживати у першій половині дня для того, щоб вона не перезбуджувала нервову систему. І бажано цей напій не поєднувати з їжею, яка містить залізо, тому що кава просто буде його блокувати.

Постійно вживати цей напій дійсно не варто, адже кава підвищує рівень стресу та тривожності, зменшує кількість засвоєння корисних речовин з їжі. Тому, каву варто дозувати.

— Якщо говорити про норму кави для дорослої людини, то в розрахунку стандартної порції американо — це від однієї до трьох порцій кави орієнтовно до 15-16:00.

Раніше ми тобі розповідали й про гедоністичне харчування та чому ми їмо заради задоволення.

