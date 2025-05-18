Їжа та рецепти
Ексклюзив

Їжа не ділиться на хорошу і погану! Як знайти баланс та навчитися прислухатися до тіла

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 18 Травня 2025, 16:00
інтуїтивне харчування
Фото Unsplash
Їжа не ділиться на хорошу і погану! Як знайти баланс та навчитися прислухатися до тіла
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