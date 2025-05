Еда не делится на хорошую и плохую! Как найти баланс и научиться прислушиваться к телу

Прислушиваешься ли ты к сигналам своего тела? Или же привык (-ла) наоборот хаотично употреблять пищу и иногда даже переедаешь?

На самом деле очень важно, чтобы был баланс в питании и следить за потребностями организма. Именно поэтому сегодня хотим тебе рассказать об интуитивной диете.

Ее особенностью является то, что тело само подсказывает, когда и что тебе нужно съесть. В один день это может быть обычный салат, а на другой — кусок шоколадного бисквита. Такая модель питания помогает наладить метаболизм и нормализовать вес.

Нутрициолог и основательница инновационного клуба WELL BE HEALTH CLUB Алена Поддубная подробнее рассказала о методике питания в стиле all inclusive и всем ли подходит интуитивная диета.

Паттерны питания

Эксперт отметила, что большинство паттернов поведения (типичные способы, которыми мы реагируем на различные жизненные события — ред.) родом из детства. Например, с детства нас приучают родители, что сладкое — это как бы вознаграждение, или еда, которая ассоциируется с праздниками.

Или же наоборот, когда детей за что-то ругают, то им запрещают вкусности.

Еще одной моделью поведения с детства является привычка проводить время с родными и друзьями за столом. На самом деле это вообще паттерн всего украинского общества.

— Нельзя сказать, что он плохой. Но часто такие встречи сопровождаются перееданием и мыслями о том, что сегодня я съем немного больше и завтра сяду на диету…

Понимая эти паттерны, мы можем сделать несколько выводов.

Во-первых, следует не передавать своим детям вот эти вредные привычки, не придавать такого большого смысла сладкому, не создавать вокруг такой пищи восприятие того, что ее нужно заслужить за хорошую оценку в школе или хорошее поведение. Или что сладкое — это то, что тебе запрещают есть, когда что-то пошло не так.

Важно не закладывать ребенку осознание того, что праздники — это обязательно переедание, большие столы и много еды.

Для взрослых людей важно выяснить, какие паттерны поведения из детства у них сейчас есть, какие из них вредят пищевому поведению, и начать работать с ними именно через сознательный взгляд и понимание того, что так не должно быть.

Еда не делится на хорошую и плохую, ее не нужно заслуживать. А время с близкими и друзьями не должно сопровождаться перееданиями.

Для кого не сработает интуитивное питание

Стоит понимать, что интуитивное питание подойдет не всем. Эта модель питания не сработает для двух категорий людей.

Первая категория — те, кто не понимают, что такое белки, жиры и углеводы, какие именно продукты должны или не должны быть в тарелке, как сочетать продукты так, чтобы не было потом тяжести в желудке.

По словам нутрициолога, вторая категория — это люди, у которых расстройство пищевого поведения (компульсивные переедания), анорексия и булимия.

Это те случаи, где нужно действительно обращаться к специалисту и работать с глубокими психологическими проблемами.

— Потому что в таких ситуациях причина перееданий — это не пищевые привычки, а переживания, которые человек проживает через еду.

Главные правила питания

Салаты утром, в обед и на ужин — чем это вредно

Если же ты все-таки придерживаешься интуитивного питания, стоит обратить внимание на рацион, чтобы не навредить себе. Например, Алена Поддубная считает, что салаты не могут заменить основной прием пищи.

Обязательно должны быть углеводы, белки, жиры, а не просто много зелени и овощей.

На самом деле салаты являются важной частью завтрака, обеда или ужина. Но у некоторых людей может быть острая реакция на свежую клетчатку, то есть на те овощи, зелень, фрукты, которые термически необработанные, не вареные, не запеченные и не тушеные. Из-за этих продуктов они испытывают вздутие живота.

— На это нужно обращать внимание и добавлять ферменты для усвоения клетчатки, впрочем, назначать такие ферменты должен врач.

Часто именно во время ужина у людей наблюдаются такое неприятное ощущение как метеоризм (чрезмерное скопление газов в кишечнике — ред.). В таком случае помочь могут исключительно запеченные, вареные, тушеные или грилированные овощи на ужин. А от свежих салатов лучше отказаться.

А как не подсесть на быстрые углеводы

Обрати внимание на быстрые углеводы (сахар, фастфуд, макароны, белый хлеб). Они повышают уровень сахара в крови и могут способствовать появлению лишнего веса и ожирения, если ими злоупотреблять!

Для того, чтобы не подсесть на такие вредные продукты, нужно сбалансировано питаться и принимать основные приемы пищи с медленными углеводами, клетчаткой, растительными жирами и белком.

— А если хочешь почувствовать сладкий вкус благодаря простым углеводам, то можешь маленькой порцией добавлять десерт после еды. Тогда не будет перенагрузки простыми углеводами.

Простые углеводы просто перестанут быть чем-то особенным и превратятся в маленький элемент основного приема пищи.

И это действительно поможет избавиться от психологического напряжения вокруг этих продуктов.

Много кофе — как влияет на наше питание

Едва ли не каждый человек утром употребляет кофе, чтобы быстро проснуться и получить заряд энергии на день. Однако, всегда ли этот напиток положительно влияет на наше питание?

На самом деле, кофе — это интересный и важный элемент рациона. Но это напиток, вокруг которого есть много противоречивых фактов. Несмотря на это, важно помнить, что главное — это количество кофе в день.

Его важно пить после еды для того, чтобы он не нарушал структуры гормона кортизола.

По мнению эксперта, кофе лучше употреблять в первой половине дня для того, во избежание перевозбуждения нервной системы. И желательно этот напиток не сочетать с пищей, которая содержит железо, потому что кофе просто будет блокировать этот микроэлемент.

Постоянно употреблять этот напиток действительно не стоит, ведь кофе повышает уровень стресса и тревожности, уменьшает усвоение полезных веществ из пищи. Поэтому кофе стоит дозировать.

— Если говорить о норме кофе для взрослого человека, то в расчете стандартной порции американо — это от одной до трех порций кофе ориентировочно до 15-16:00.

Ранее мы тебе рассказывали и о гедонистическом питании и почему мы едим ради удовольствия.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.