Гедонистическое питание — почему мы едим ради удовольствия и чем это опасно

Тянет на еще один перекус даже после сытного ужина просто ради удовольствия? Возможно, у тебя есть пищевая привычка, которую эксперты называют гедонистическим питанием.

Гедонистическое питание — это когда человек употребляет пищу не потому, что голоден, а ради получения удовольствия. Название происходит от греческого слова hedone, что означает удовольствие.

Такой тип питания часто встречается в обществах, где нет дефицита пищи. ВВС разобрались в том, какие риски этого явления и можно ли научить себя есть только при необходимости.

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Гедонистический голод — что это такое

Наше тело работает благодаря калориям, которые мы получаем из еды и напитков. Когда мы сжигаем больше калорий, чем получаем, мы ощущаем повышение аппетита.

Наш желудок имеет гормональную систему, которая сообщает мозгу, когда он пуст. А вот гедонистический голод возникает, когда мы хотим есть только для удовольствия, а не по биологическим причинам.

Профессор питания и энергетического баланса в Университете Лидса в Великобритании Джеймс Стаббс объясняет, что почти у каждого есть гедонистические пищевые привычки:

— Одним людям еда доставляет больше удовольствия, чем другим. Кроме удовлетворения, наши пищевые привычки в большинстве своем связаны с другими факторами — например, эмоциями или избежанием стресса и дискомфорта, размывающего разницу между физическим голодом и гедонистическим голодом.

Люди тянутся к продуктам с высоким содержанием жира, соли и сахара, поскольку они являются хорошими источниками энергии, добавляет Бетан Мид, преподавательница и исследовательница аппетита и ожирения из Ливерпульского Университета.

Нас привлекает эта пища через энергию, которую она обеспечивает, и удовольствие, которое она приносят во время потребления, и может быть трудно различить тягу к этой пище из-за ее приятных свойств и биологического ощущения физического голода, — утверждает специалист.

Какие риски провоцирует гедонистическое питание и можно ли победить эту привычку

Привычка употреблять пищу для удовольствия заставляет нас есть продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара. И это желание может впоследствии вызвать ожирение у тех, кто склонен к прибавке веса.

— Сейчас нас окружает очень большое количество вкуснейшей, легкодоступной и готовой к употреблению пищи. Это своеобразный рецепт для увеличения веса и ожирения в современном обществе. Неудивительно, что каждый восьмой человек на Земле сейчас страдает ожирением, – говорит Джеймс Стаббс.

Эксперты считают, что такое питание само по себе не плохо, но риски переедания, зависимости и ожирения заставляют чувствовать обеспокоенность. Турецкие ученые проанализировали, чем опасен гедонистический голод для взрослых людей с ожирением.

Оказалось, что у них снижалась самооценка, а стигматизация по отношению к собственному весу усиливалась. Также ученые пришли к выводу, что гедонистический голод может уменьшиться, когда люди худеют.

Но потерять вес, создать новые пищевые привычки и соблюдать здоровый образ жизни для многих людей бывает сложно. Так что Джеймс Стаббс делится советами, как превратить это в приятный гедонизм.

Если хочется увеличить физическую активность, следует подумать о занятиях, которые доставят наибольшее удовольствие. Самое главное — понять, какие аспекты удовольствия мотивируют жизнь и попытаться согласовать новые привычки с приносящими удовольствие вещами.

А избежать чрезмерного потребления, основанного на гедонистическом питании, можно с помощью осознанного подхода к пище. Это не значит есть только капусту или зелень, а скорее сбалансированный подход к употреблению блюд.

— Мы не хотим останавливать людей, у которых есть гедонистические пищевые привычки. Мы хотим перенаправить удовольствие на более здоровое питание, — объясняет он.

По его мнению, развивать положительные отношения с едой можно без ущерба для удовольствия, которое приносит вкусная еда благодаря способу 80:20.

Если 80% рациона составляют продукты с низким содержанием калорий, богатые питательными веществами, остается 20% на еду для удовольствия, которое делает жизнь приятнее и связано с важными социальными взаимодействиями.

А о планировании питания и с чего его начать мы рассказывали в материале.

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