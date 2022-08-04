Наладить питание с помощью планирования: рассказываем, как это сделать и чем полезно

Питание является важной составляющей нашего здоровья. От правильной пищи зависит состояние кожи, ЖКТ, сердца, печени и других жизненно важных органов. Нам не всегда удается соблюдать диету или режим питания через работу, отдых и другие дела. Но все равно желательно следить за питанием. В этом поможет планирование.
Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как планировать питание и чем это поможет.
Прежде всего, планирование поможет улучшить здоровье и сбалансировать рацион. Ты сможешь выработать новые пищевые привычки, сэкономить время и деньги.
— Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака! Начни планировать завтрак, обед и ужин, а также время еды, промежутки между едой, — рекомендует диетолог.
Она отмечает: если достичь регулярного питания, то тебе будет меньше мешать чувство голода и уменьшится количество перекусов.
Чтобы спланировать питание, стоит посмотреть свой график и определить, сможешь ли ты брать обед с собой на работу. Подумай: придется готовить каждый день или один раз в несколько дней и т.д.
Далее найди для себя несколько простых рецептов. Не стоит экспериментировать в начале планирования, ведь неудачи могут отбить желание планировать рацион.
Отбирай рецепты так, чтобы создать пищевое разнообразие.
По возможности в неделю:
То же самое касается гарниров: гречка, рис, перловая крупа, картофель.
Всегда составляй список продуктов, которые нужно купить. Когда ты держишь в уме блюда, которые будешь готовить, то не купишь ничего лишнего. Перед походом в магазин обязательно проверь свои запасы и определи, что у тебя есть, чтобы снова не покупать.
Когда начинаешь готовить, используй технику, экономящую время. Готовь блюда в соответствии с продуманным меню, удели внимание сезонным овощам и рецептам.
Также придерживайся экономного потребления: если у тебя остались какие-то продукты, то не выбрасывай их, а придумай, какое блюдо можно из них приготовить.
Мы уже знаем, что правильное питание начинается с завтрака. Поэтому ранее мы рассказывали о частых ошибках в завтраках.
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