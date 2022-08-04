Наладить питание с помощью планирования: рассказываем, как это сделать и чем полезно

Питание является важной составляющей нашего здоровья. От правильной пищи зависит состояние кожи, ЖКТ, сердца, печени и других жизненно важных органов. Нам не всегда удается соблюдать диету или режим питания через работу, отдых и другие дела. Но все равно желательно следить за питанием. В этом поможет планирование.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, как планировать питание и чем это поможет.

Чем полезна планировка питания

Прежде всего, планирование поможет улучшить здоровье и сбалансировать рацион. Ты сможешь выработать новые пищевые привычки, сэкономить время и деньги.

Как начать планировать питание

— Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака! Начни планировать завтрак, обед и ужин, а также время еды, промежутки между едой, — рекомендует диетолог.

Она отмечает: если достичь регулярного питания, то тебе будет меньше мешать чувство голода и уменьшится количество перекусов.

Чтобы спланировать питание, стоит посмотреть свой график и определить, сможешь ли ты брать обед с собой на работу. Подумай: придется готовить каждый день или один раз в несколько дней и т.д.

Далее найди для себя несколько простых рецептов. Не стоит экспериментировать в начале планирования, ведь неудачи могут отбить желание планировать рацион.

Отбирай рецепты так, чтобы создать пищевое разнообразие.

По возможности в неделю:

два дня — блюда из курицы;

два дня — из говядины;,

три дня — блюда из рыбы.

То же самое касается гарниров: гречка, рис, перловая крупа, картофель.

Всегда составляй список продуктов, которые нужно купить. Когда ты держишь в уме блюда, которые будешь готовить, то не купишь ничего лишнего. Перед походом в магазин обязательно проверь свои запасы и определи, что у тебя есть, чтобы снова не покупать.

Когда начинаешь готовить, используй технику, экономящую время. Готовь блюда в соответствии с продуманным меню, удели внимание сезонным овощам и рецептам.

Также придерживайся экономного потребления: если у тебя остались какие-то продукты, то не выбрасывай их, а придумай, какое блюдо можно из них приготовить.

Мы уже знаем, что правильное питание начинается с завтрака. Поэтому ранее мы рассказывали о частых ошибках в завтраках.

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