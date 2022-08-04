Налагодити харчування за допомогою планування: розповідаємо, як це зробити та чим корисно

Харчування є важливою складовою нашого здоров’я. Від правильної їжі залежить стан шкіри, ШКТ, серця, печінки та інших життєвоважливих органів. Нам не завжди вдається дотримуватися дієти чи режиму харчування через роботу, відпочинок та інші справи. Але все одно бажано слідкувати за харчуванням. У цьому допоможе планування.

Дієтологиня Ольга Безугла розповіла, як планувати харчування та чим це допоможе.

Чим корисне планування харчування

Насамперед планування допоможе покращити здоров’я та збалансувати раціон. Ти зможеш виробити нові харчові звички, зекономивши час та кошти.

Як почати планувати харчування

— Здорове харчування починається не з понеділка, а зі сніданку! Почни планувати сніданок, обід та вечерю, а також час приймання їжі, проміжки між їжею, — рекомендує дієтологиня.

Вона наголошує: якщо досягти регулярного харчування, тобі менше заважатиме відчуття голоду й зменшиться кількість перекусів.

Щоб спланувати харчування, варто переглянути свій графік та визначити, чи зможеш ти брати обід з собою на роботу. Визнач: доведеться готувати щодня чи один раз на кілька днів тощо.

Далі знайди для себе кілька простих рецептів. Не варто експериментувати на початку планування, адже невдачі можуть відбити бажання планувати раціон.

Підбирай рецепти так, щоб створити харчове різноманіття.

За можливості в тиждень:

два дні — страви з курки;

два дні — з яловичини;

три дні — страви з риби.

Те саме стосується гарнірів: гречка, рис, перлова крупа, картопля.

Завжди складай список продуктів для закупів. Коли ти маєш на думці страви, які готуватимеш, то не купиш нічого зайвого. Перед походом до магазину обов’язково перевір свої запаси та визнач, що в тебе є, щоб не купувати повторно.

Коли починаєш готувати, використовуй техніку, яка економить час. Готуй страви відповідно до продуманого меню, приділи увагу сезонним овочам та рецептам.

Також дотримуйся економного споживання: якщо в тебе лишилися якісь продукти, не викидай їх, а вигадай, яку страву можна з них приготувати.

Ми вже знаємо, що правильне харчування починається зі сніданку. Тож раніше ми розповідали про найчастіші помилки у сніданках.

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