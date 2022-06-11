Повільні вбивці: ТОП-5 найшкідливіших продуктів харчування, які є у твоєму холодильнику

Люди вже відчули подорожчання та частковий дефіцит продуктів в Україні. Особливо це стосується ранніх овочів та фруктів, які традиційно завозилися з Херсонщини.

Тож у супермаркеті рука сама тягнеться до дешевих та смачних перероблених продуктів та напівфабрикатів, які насправді можуть приховувати в собі небезпеку для здоров’я.

Лікарка Галина Похмурська поділилась у себе в Instagram ТОП-5 продуктів, які Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала найбільш шкідливими.

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Чому “дешеві” продукти — це ілюзія

Лікарка переконує, що не варто піддаватись на гачок умовно низького цінника, адже це може свідчити про неякісний склад продукту.

Ось і виходить замкнене коло:

Купуєш продукти, які не містять харчової цінності. Відповідно, ти їси, але не відчуваєш насичення. Тоді купуєш ще більше харчів.

Постійне вживання шкідливих хімічних сполук, які містяться в напівфабрикатах та обробленій їжі, призводить до розвитку хвороб. Тож гроші, які ти зекономиш на харчуванні, рано чи пізно доведеться витратити на лікування.

Якщо ж нічого не змінювати у своєму раціоні та не розуміти причини захворювань, з кожним разом потрібно буде більше й більше грошей на пігулки.

Ось така сумна розплата за економію на своєму здоров’ї.

Платить в рази більше той, хто ціну ставить вище цінності. Хто рахує лиш те, що заплатив, але зовсім не враховує те, що набув, — зазначає лікарка.

ТОП-5 найшкідливіших продуктів

Ковбаси й сосиски. Невисока вартість цих продуктів свідчить про низький вміст справжнього м’яса. Натомість вони містять багато потенційно канцерогенних субстанцій, регулярне вживання яких ВООЗ пов’язує з виникненням раку органів сечостатевої та травної систем. Дешеві напівфабрикати. Найбільша небезпека криється у фосфатах та трансжирах, які широко використовуються для виробництва “швидкої” їжі. Надлишковий вміст фосфатів в організмі викликає послаблення кісток, виснаження нервової системи, а також підвищення ризику інфаркту. Трансжири порушують обмін речовин, “склеюють” судини та призводять до інфарктів, інсультів, гормональних збоїв. Дешевий твердий сир. Невисока ціна пояснюється додаванням маргарину, регулярне вживання якого загрожує порушеннями в роботі серцево-судинної системи. Недорогі солодощі та випічка. Ці продукти містять цілий букет небезпечних речовин: починаючи від барвників та підсилювачів смаку й закінчуючи трансжирами та дешевими оліями. Борошно зазвичай беруть на таку випічку вибілене, а це означає, що там немає жодних корисних елементів. Натомість клейковина порушує роботу тонкого кишківника, підшлункової залози та печінки. Цукерки та лизуни. Батьки, які щедро та “з любов’ю” обдаровують своїх малюків різнокольоровими смоктальними цукерками, згодом можуть спостерігати діатез, дисбактеріоз, розлади травлення, алергії та підвищений рівень холестерину в дітей. Зараз навіть у 15-річних все частіше трапляються інфаркти та інсульти.

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