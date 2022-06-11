Повільні вбивці: ТОП-5 найшкідливіших продуктів харчування, які є у твоєму холодильнику

Люди вже відчули подорожчання та частковий дефіцит продуктів в Україні. Особливо це стосується ранніх овочів та фруктів, які традиційно завозилися з Херсонщини.
Тож у супермаркеті рука сама тягнеться до дешевих та смачних перероблених продуктів та напівфабрикатів, які насправді можуть приховувати в собі небезпеку для здоров’я.
Лікарка Галина Похмурська поділилась у себе в Instagram ТОП-5 продуктів, які Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала найбільш шкідливими.
Лікарка переконує, що не варто піддаватись на гачок умовно низького цінника, адже це може свідчити про неякісний склад продукту.
Ось і виходить замкнене коло:
Ось така сумна розплата за економію на своєму здоров’ї.
Платить в рази більше той, хто ціну ставить вище цінності. Хто рахує лиш те, що заплатив, але зовсім не враховує те, що набув, — зазначає лікарка.
Платить в рази більше той, хто ціну ставить вище цінності. Хто рахує лиш те, що заплатив, але зовсім не враховує те, що набув, — зазначає лікарка.
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