“Останній рубіж”: як боронять Горіхове та чому дрони працюють у “виробничих масштабах”

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади виконують бойові завдання поблизу Горіхового на Покровському напрямку.

Про ситуацію біля селища, яке розташоване на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, детально розповів представник відділення комунікації бригади та ведучий програми Вікна-новини Орест Дрималовський.

Покровський напрямок: ситуація біля Горіхового

Біля селища ворог сконцентрував достатньо великі сили. Це чимала кількість мотострілецьких з’єднань, а саме декілька полків. Росіяни активно проводять штурмові дії.

— Наші десантники активно протидіють цьому, ліквідовують окупантів. У значних, фактично, виробничих масштабах працюють наші безпілотні системи, працюють наші десантники, штурмовики, відбивають ворога від села.

Ворог кидає великі сили, аби прорвати оборону та переступити межу Дніпропетровської області. Для цього фактично не жаліє своїх людей.

— Чимало рот, взводів і батальйонів вже втратили боєздатність на цьому напрямку. Ворог закидає нове гарматне м’ясо, кидає нових людей в ці посадки, аби лише нога російського окупанта ступила на землю Дніпропетровщини.

Горіхове — це самісінька межа Донеччини та Дніпропетровщини. Тут, за словами Ореста, мотоциклетні штурми росіян досі актуальні. РФ дуже обмежено застосовує броньовану техніку.

— Фактично до переднього краю доїхати броньована техніка ворога не може, тому що 24/7 наші пілоти FPV-дронів полюють за цією технікою, патрулюють усі шляхи. Це дуже важливо — не дати ворогу проводити цю логістику. Ворог змушений шукати альтернативні рішення.

Серед техніки, яку застосовують окупанти, мотоцикли, квадроцикли, багі. Ними підвозять боєкомплекти, проводять ротації, поповнюють особовий склад і йдуть в штурми.

— Але наші оператори дронів дуже навчені в такому плані працювати. Маємо великий досвід і на Новопавлівському напрямку, коли бригада виконувала бойові завдання. Наші пілоти дуже часто вражали цих мотоциклістів.

Росіяни застосовують мотоцикли для того, щоб на швидкості проскочити повз ешелоновану оборону з FPV-дронів, — додає Орест Дрималовський.

Навіть коли дрон влучає в 1,5-2 метрах від мотоцикла, часто від росіян нічого не лишається. Крім цього, окупантам дуже складно вийти на штурм.

За свідченнями полонених, їм доводиться йти пішки 10-15 км до переднього краю, аби лише тоді й почати штурмові дії. Логістика окупантів вкрай ускладнена роботою українських операторів дронів.

Горіхове Донецької області на карті бойових дій

За даними аналітичного проекту DeepState, приблизна відстань від населеного пункту до кордону з Дніпропетровською областю — 1,7 км.

Нагадаємо, що літній наступ 2025 року став для Росії фатальним за втратами — ворожа армія втратила за два місяці близько 31 тисячу бійців.

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