Для тебе Війна в Україні

“Останній рубіж”: як боронять Горіхове та чому дрони працюють у “виробничих масштабах”

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 14 Липня 2025, 21:00
“Останній рубіж”: як боронять Горіхове та чому дрони працюють у “виробничих масштабах”

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь