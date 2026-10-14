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Коли пересаджувати хосту навесні та восени: найкращі терміни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Жовтня 2026, 18:00 4 хв.
оли пересаджувати хосту, щоб вона добре прижилася
Фото Pexels

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