Коли пересаджувати хосту навесні та восени: найкращі терміни

Хоста може роками рости на одному місці, не вимагаючи особливого догляду. Але якщо рослина надто розрослася, почала рідшати в центрі або її потрібно перенести на іншу ділянку, без пересадки не обійтися. Головне — правильно вибрати час і не пошкодити коріння.

Коли пересаджувати хосту восени чи навесні та як правильно це зробити — читай у матеріалі.

Коли краще пересаджувати хосту

Найкраще пересаджувати хосту навесні, коли молоді пагони тільки з’являються над землею, або наприкінці літа — на початку осені, приблизно з кінця серпня до середини вересня.

Точні терміни пересаджування хости залежать від погоди у твоєму регіоні. Навесні рослину зазвичай пересаджують із середини квітня до середини травня, коли ґрунт прогріється й мине загроза сильних заморозків.

Восени найкращий час — кінець серпня та перша половина вересня, а в регіонах із теплою осінню пересадку можна провести на початку жовтня. Важливо, щоб до очікуваних морозів залишалося щонайменше 3–4 тижні, а краще — 4–6, аби рослина встигла вкоренитися.

Навесні пересадку проводять, коли ґрунт уже прогрівся, а загроза сильних нічних заморозків минула. Саме в цей час із землі починають з’являтися молоді пагони, схожі на загострені паростки. Рослина прокидається після зимового спокою, коріння відновлює активність, тому хоста може швидко адаптуватися до нового місця.

Весною хоста починає активно рости, тому пересадка на початку вегетації допомагає їй швидше освоїтися на новій ділянці. Не варто чекати, поки листя повністю розгорнеться, особливо якщо плануєш ділити великий кущ.

Також саме весною ріст рослини поступово сповільнюється, а прохолодна погода зменшує випаровування вологи. Проте затягувати з роботою до похолодання не слід: у холодному ґрунті коріння вкорінюється повільніше.

Для пересадки обирай прохолодний похмурий день. У спеку або під час сильного вітру краще відкласти роботу, адже після викопування рослина втрачає частину вологи.

Як правильно пересадити хосту

Передусім підготуй нове місце. Більшість хост добре росте в півтіні, хоча деякі сорти можуть витримувати більше сонця. Ґрунт має бути пухким, поживним і помірно вологим. Ділянки, де постійно застоюється вода, для посадки не підходять.

Посадкову яму зроби трохи ширшою за кореневу систему. Якщо ґрунт бідний, можна додати добре перепрілий компост і перемішати його із землею. Свіжий гній використовувати не варто.

Перед викопуванням полий хосту, якщо земля суха. Потім обережно обкопай кущ по колу, намагаючись зберегти якомога більше коренів. Підніми рослину лопатою та перенеси до підготовленої ями.

Під час посадки розмісти хосту на тій самій глибині, на якій вона росла раніше. Не заглиблюй основу пагонів надмірно, щоб уникнути загнивання.

Засип коріння землею, обережно ущільни її руками та добре полий рослину. Поверхню можна замульчувати компостом або подрібненою корою, не притискаючи мульчу впритул до основи куща.

Якщо хочеш не лише змінити місце посадки, а й отримати кілька нових рослин, дорослу хосту можна розділити під час пересадки. Найзручніше робити це навесні, коли пагони тільки починають відростати, або наприкінці літа — на початку осені.

Розділи кореневище чистим гострим ножем або лопатою. У кожної частини мають бути здорові корені та кілька точок росту. Не роби надто дрібних поділів, особливо якщо кущ слабкий: маленьким частинам може знадобитися більше часу для відновлення.

Рослину не потрібно ділити щороку. Молоді та середні кущі за потреби можна розділяти приблизно раз на 3–4 роки, більші — раз на 5–6 років або рідше. Якщо вона добре росте, має здорове листя й не заважає сусіднім посадкам, поспішати з поділом не варто.

Як доглядати за хостою після пересадки

У перші тижні стеж за вологістю ґрунту. Після пересадки хості потрібен регулярний полив, особливо якщо стоїть суха погода. Водночас не заливай ділянку: надлишок води може спричинити загнивання коренів.

Якщо рослина опинилася на більш освітленому місці або пересадку довелося провести в теплу погоду, тимчасове притінення допоможе їй легше пережити стрес. Восени не варто давати азотні підживлення, які стимулюють активний ріст перед зимою.

Після поливу перевір, чи не оголилося коріння через осідання землі. За потреби підсип трохи ґрунту. Перед зимою достатньо підтримувати помірну вологість ділянки та не турбувати рослину зайвими процедурами.

Якщо правильно вибрати час і дотриматися основних правил, хоста приживеться на новому місці й наступного сезону знову прикрашатиме сад пишним листям.

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