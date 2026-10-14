Салат з баклажанів на зиму: як приготувати соковиту овочеву закуску

Салат з баклажанів на зиму — чудовий спосіб зберегти смак літніх овочів до холодів. Баклажани добре поєднуються з помідорами, солодким перцем і часником, а після приготування набувають насиченого смаку та приємної м’якості.

Якщо шукаєш, який салат з баклажанів зробити на зиму, зверни увагу на цей рецепт овочевої заготівлі. Важливо не лише правильно приготувати овочі, а й подбати про безпечне консервування, щоб банки можна було зберігати без холодильника.

Салат з баклажанів на зиму: що важливо знати перед приготуванням

Для зимових заготовок недостатньо просто протушкувати овочі та закрутити банки. Баклажани й солодкий перець належать до овочів із низькою кислотністю, а помідори не завжди мають достатньо кислоти для безпечного консервування. Тому значення мають пропорції інгредієнтів, кількість оцту та спосіб теплової обробки.

У ньому баклажани та солодкий перець попередньо запікають, а готову суміш додатково обробляють у киплячій водяній бані. Саме дотримання рецептури та визначеного часу обробки дає змогу правильно законсервувати овочі.

Салат з баклажанів на зиму: рецепт з помідорами

Інгредієнти

Для приготування приблизно шести банок об’ємом 0,5 л знадобляться:

Баклажани — 1 кг;

— 1 кг; Помідори — 2 кг;

— 2 кг; Червоний солодкий перець — 2 шт;

— 2 шт; Цибуля — 2 великі шт;

— 2 великі шт; Стебла селери — 2 шт;

— 2 шт; Часник — 6 зубчиків;

— 6 зубчиків; Зелені оливки або оливки каламата без кісточок — 375 мл;

— 375 мл; Каперси без рідини — 120 мл;

— 120 мл; Червоний винний оцет кислотністю не менше 5% — 120 мл;

— 120 мл; Цукор — 2 ст. л;

— 2 ст. л; Сіль — 1 ст. л;

— 1 ст. л; Мелений чорний перець — 2 ч. л;

— 2 ч. л; Вода — 60 мл;

— 60 мл; Олія в розпилювачі — невелика кількість для запікання овочів.

Це окрема, перевірена рецептура, тому не варто замінювати її попередніми пропорціями або збільшувати кількість баклажанів, перцю чи інших овочів. Від співвідношення інгредієнтів залежить безпека консервованого продукту.

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Як приготувати салат з баклажанів на зиму

Крок 1. Підготуй овочі.

Розігрій духовку до 190 °C. Баклажани вимий, видали плодоніжки та розріж уздовж на четвертинки. Солодкий перець розріж навпіл і очисть від насіння.

Помідори розріж навпіл. Виклади баклажани й перець на деко, злегка змащене олією з розпилювача. Помідори розмісти на окремому деку зрізом донизу.

Запікай овочі приблизно 25–30 хвилин, поки шкірка не розм’якне й не почне злегка підрум’янюватися.

Крок 2. Очисть і наріж овочі.

Дістань овочі з духовки та дай їм охолонути настільки, щоб їх було зручно тримати руками. Зніми шкірку з помідорів і наріж м’якоть. Так само очисть баклажани та солодкий перець, а потім наріж їх шматочками.

Цибулю, стебла селери та часник подрібни.

Крок 3. Приготуй овочеву суміш.

Візьми велику каструлю. Виклади цибулю, селеру й часник, додай 60 мл води та тушкуй приблизно 10 хвилин, доки овочі не стануть м’якими.

Додай помідори, оливки, каперси, цукор, сіль, чорний перець і винний оцет. Перемішай та вари на середньому вогні приблизно 20 хвилин, регулярно помішуючи.

Потім додай баклажани й солодкий перець. Готуй ще 5 хвилин.

Крок 4. Підготуй банки.

Для цього рецепта використовуй чисті скляні банки об’ємом близько 0,5 л, призначені для консервування, та нові кришки відповідного типу.

Підготуй велику каструлю для водяної бані. Поки готується салат, тримай банки в гарячій воді, щоб вони залишалися гарячими до наповнення. Не допускай різкого перепаду температур, через який скло може тріснути.

Крок 5. Розклади салат і простерилізуй наповнені банки.

Гарячий салат розклади в гарячі банки, залишаючи приблизно 1,25 см вільного простору до краю. Видали бульбашки повітря, якщо вони утворилися, протри краї банок і закрий кришками відповідно до інструкцій виробника.

Постав банки у спеціальну решітку або на підставку в каструлі для консервування. Вода має повністю покривати банки. Доведи її до активного кипіння.

Обробляй банки в киплячій водяній бані 35 хвилин. Час відраховуй після того, як вода знову закипить. Після завершення вимкни нагрівання, зніми кришку з каструлі та залиш банки у воді ще на 5 хвилин. Потім обережно дістань їх і постав на рушник. Не перевертай банки та не затягуй кришки повторно.

Залиш банки нерухомими на 12–24 години. Після охолодження перевір герметичність: центр кришки не повинен прогинатися під натисканням.

Як довго можна зберігати салат з баклажанів на зиму

Якщо всі етапи виконано за перевіреною рецептурою, банки герметично закриті, а режим теплової обробки дотримано, заготівлю можна зберігати в прохолодному, сухому й темному місці.

Для найкращої якості салат бажано використати протягом 12 місяців. З часом смак, колір і текстура овочів можуть погіршуватися, навіть якщо банка залишається герметично закритою.

Після відкриття банку потрібно поставити в холодильник і використати салат упродовж 3–4 днів. Якщо кришка здулася, банка протікає або вміст має підозрілий вигляд, запах чи ознаки плісняви, не куштуй його.

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