Мариновані баклажани на зиму: пікантні, ароматні і дуже смачні

Уже розпочався активний сезон консервації. Усі господині роблять заготівлі фруктів, ягід та овочів на зиму. Настав час і баклажанів! Що може бути краще за мариновані баклажани? Розповідаємо, як приготувати мариновані баклажани на зиму — без стерилізації, швидко і з ароматними спеціями!

Мариновані баклажани без стерилізації

Приготувати мариновані баклажани без стерилізації дуже легко і просто! Цю страву можна буде подавати як основну, чи як пікантну закуску на свята.

Знадобиться:

2 кг баклажанів

5 шт. цибулин

голівка часнику

пучок петрушки

2 ст. л. цукру

1,5 ст.л. солі

50 мл оцту

150 мл олії

Приготування:

У велику каструлю залий воду та постав її закипати. Не забудь додати сіль! Баклажани добре помий, відріж плодоніжки. В окріп поклади всі баклажани, різати їх поки не потрібно. Вари під кришкою 15 хвилин.

Пізніше дістань баклажани і дай їм охолонути. За цей час нашинкуй цибулю, петрушку, і приготуй маринад. У чашу блендера поклади часник, сіль, цукор, оцет, олію. Збий усе до стану пасти. Баклажани наріж кільцями товщиною у 1 см.

Розкладай баклажани у каструлю, і кожен шар пересипай цибулею та петрушкою. Поливай маринадом кожен шар баклажанів. Повторюй, доки все не закінчиться. Мариновані баклажани потрібно накрити тарілкою і поставити на каструлю прес.

Усе це постав у холодильник на добу. Готово!

Мариновані баклажани на зиму: швидкий рецепт

Якщо у тебе зовсім небагато часу на мариновані баклажани, ділимося швидким рецептом. На все в тебе піде не більш як 15 хвилин! Для маринованих баклажанів на зиму знадобляться такі інгредієнти:

3 баклажани

1 цибулина

4 зубчики часнику

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

3 ст. л. оцту

6 ст. л. олії

селера

Приготування:

Помий баклажани та відріж плодоніжки. У киплячій підсоленій воді провари баклажани протягом 5 хвилин. Дай їм охолонути. Наріж баклажани кубиками. Поклади все це у пластиковий чи скляний контейнер.

Кожен шар баклажанів потрібно пересипати дрібно нарізаною селерою. На ранок страва буде готовою. Для маринаду наріж цибулю, додай вичавлений часник, спеції та олію. Усе добре перемішай і вилий маринад у контейнер до баклажанів.

Усе утрамбуй ложкою. Закрий контейнер кришкою. Добре потруси мариновані баклажани. На ніч постав баклажани у холодильник. Аби зберегти такі баклажани на зиму, можна відразу трамбувати їх у банки. Після того, як накриєш їх кришками, зберігай їх у холодильнику чи підвалі.

Мариновані баклажани з часником, петрушкою та коріандром

На каналі Любимівська кухня поділилися дуже смачним і швидким рецептом. Мариновані баклажани виходять дуже ароматними, адже ми додаємо до них часник, петрушку, коріандр та цукор. Ось покроковий рецепт маринованих баклажанів. До речі, він теж без стерилізації!

Знадобиться:

800 г баклажанів

3 зубчики часнику

пучок свіжої петрушки

1 ч. л. сушеного коріандру

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

2 ст. л. оцту 9%

3 ст. л. соняшникової олії

Приготування:

Наріж баклажани невеликими кубиками. Закип’яти воду у каструлі, і в окріп додай нарізані баклажани. На середньому вогні витримай їх близько восьми хвилин. Наріж часник і петрушку. Злий проварені баклажани у друшляк. Вся вода має стекти.

У миску висип баклажани і додай усі спеції: коріандр, цукор, сіль, часник та петрушку, оцет та олію. Ретельно перемішай усе лопаткою. Постав мариновані баклажани у холодильник принаймні на дві години. Баклажани готові!

Коли готуєш баклажани, найбільше боїшся, що вони вийдуть гіркими. Вікна-Новини ділилися, як прибрати гіркоту баклажанів.

Фото: скриншот/Любимівська кухня

