У жодному разі не викидай: як прибрати гіркоту з баклажанів

Деякі баклажани можуть дуже гірчити. Тому, перш ніж готувати цей овоч, скуштуй його сирим. Якщо він гірчить — не переймайся! Гіркоту з баклажана можна прибрати різними методами.

Як прибрати гіркоту з баклажанів — читай у нашому матеріалі.

Баклажан — дуже красивий смачний овоч, яким можна швидко наїстися завдяки його ситості.

Його смажать, варять, запікають, додають у супи і подають як закуску. Але якщо баклажан, який гірчить, додати до страви — вона буде зіпсованою.

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Свіжі баклажани не гірчать, але восени такі овочі не знайти ні на ринках, ні в супермаркетах.

Деякі люди характерну гіркоту старих баклажанів сприймають, як пікантність.

Найчастіше гіркоти овочеві додає шкірка, а не м’якоть. Тому якщо для приготування страви тобі не потрібна баклажанова шкірка, просто позбудься її.

А якщо хочеш запікати цілий баклажан, при цьому зберігши його колір, запах та естетичність, скористайся нашими способами. Майже для кожного знадобиться сіль.

Як прибрати гіркоту з баклажанів: мокра техніка

Щоб прибрати гіркоту з баклажанів, тобі знадобляться:

сині баклажани;

вода;

сіль.

Метод видалення гіркоти з баклажанів:

Наріж баклажани кільцями або шматочками. Замочи на півгодини і добре посоли їх. Притисни овочі кришкою (щоб вони не спливли). Після цього промий їх під холодною водою.

Як прибрати гіркоту з баклажанів: суха техніка

Добре помий овочі.

Плодоніжку відріж, наріж баклажани так, як потрібно за рецептом.

Помісти їх у велику миску і присип зверху сіллю (краще використовуй велику сіль, адже овоч дуже пористий).

Добре перемішай і залиш на 30-40 хв.

Переклади баклажани у сито та промий у холодній воді.

Просуши овочі паперовими рушниками.

Існує ще як мінімум три способи для того, щоб легко прибрати гіркоту з баклажанів.

Якщо тобі не важлива форма та консистенція баклажанів, то їх можна заморозити.

Для цього овоч нарізають невеликими скибочками, викладають їх на тарілку та відправляють у морозилку на п’ять годин. Після цього потрібно відтиснути з них воду (разом з нею піде гіркота).

Дуже часто баклажан може гірчити через насіння, особливо якщо овоч не першої свіжості.

Якщо часу довго поратися з каструлями і мисками немає, просто витягни насіння.

Для цього необхідно розрізати баклажан уздовж і ложкою дістати насіння.

Ще один спосіб легко позбутися гіркоти в баклажанах — потримати овочі в молоці.

Занур їх у літр молока на 30-40 хв та накрий кришкою.

Відтисни баклажани паперовим рушником і приступай до приготування.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.

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