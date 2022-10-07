У жодному разі не викидай: як прибрати гіркоту з баклажанів

Деякі баклажани можуть дуже гірчити. Тому, перш ніж готувати цей овоч, скуштуй його сирим. Якщо він гірчить — не переймайся! Гіркоту з баклажана можна прибрати різними методами.
Як прибрати гіркоту з баклажанів — читай у нашому матеріалі.
Баклажан — дуже красивий смачний овоч, яким можна швидко наїстися завдяки його ситості.
Баклажан — дуже красивий смачний овоч, яким можна швидко наїстися завдяки його ситості.
Його смажать, варять, запікають, додають у супи і подають як закуску. Але якщо баклажан, який гірчить, додати до страви — вона буде зіпсованою.
Свіжі баклажани не гірчать, але восени такі овочі не знайти ні на ринках, ні в супермаркетах.
Деякі люди характерну гіркоту старих баклажанів сприймають, як пікантність.
Деякі люди характерну гіркоту старих баклажанів сприймають, як пікантність.
Найчастіше гіркоти овочеві додає шкірка, а не м’якоть. Тому якщо для приготування страви тобі не потрібна баклажанова шкірка, просто позбудься її.
А якщо хочеш запікати цілий баклажан, при цьому зберігши його колір, запах та естетичність, скористайся нашими способами. Майже для кожного знадобиться сіль.
Щоб прибрати гіркоту з баклажанів, тобі знадобляться:
Існує ще як мінімум три способи для того, щоб легко прибрати гіркоту з баклажанів.
Якщо тобі не важлива форма та консистенція баклажанів, то їх можна заморозити.
Якщо тобі не важлива форма та консистенція баклажанів, то їх можна заморозити.
Для цього овоч нарізають невеликими скибочками, викладають їх на тарілку та відправляють у морозилку на п’ять годин. Після цього потрібно відтиснути з них воду (разом з нею піде гіркота).
Дуже часто баклажан може гірчити через насіння, особливо якщо овоч не першої свіжості.
Якщо часу довго поратися з каструлями і мисками немає, просто витягни насіння.
Якщо часу довго поратися з каструлями і мисками немає, просто витягни насіння.
Для цього необхідно розрізати баклажан уздовж і ложкою дістати насіння.
Ще один спосіб легко позбутися гіркоти в баклажанах — потримати овочі в молоці.
Занур їх у літр молока на 30-40 хв та накрий кришкою.
Занур їх у літр молока на 30-40 хв та накрий кришкою.
Відтисни баклажани паперовим рушником і приступай до приготування.
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.
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