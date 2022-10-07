Ни в коем случае не выбрасывай: как убрать горечь из баклажанов

Некоторые баклажаны могут сильно горчить. Поэтому перед приготовлением этого овоща попробуй его сырым. Если он горчит — не расстраивайся! Горечь из баклажана можно убрать разными методами.
Как убрать горечь из баклажанов — читай в нашем материале.
Баклажан — очень красивый вкусный овощ, которым можно быстро наестся благодаря его сытости.
Баклажан — очень красивый вкусный овощ, которым можно быстро наестся благодаря его сытости.
Его жарят, варят, запекают, добавляют в супы и подают в качестве закуски. Но если баклажан, который горчит, добавить в любое блюдо — оно будет испорченным.
Свежие баклажаны не горчат, осенью такие овощи не найти ни на рынках, ни в супермаркетах.
Некоторые люди характерную горечь старых баклажанов воспринимают, как пикантность.
Некоторые люди характерную горечь старых баклажанов воспринимают, как пикантность.
Чаще всего горечи овощу придает кожура, а не мякоть. Поэтому если для приготовления блюда тебе не нужна баклажановая шкурка, просто избавься от нее.
А если хочешь запекать целый баклажан, при этом сохранив цвет, запах и эстетичность воспользуйся нашими методами. Почти для каждого понадобиться соль.
Для того чтобы убрать горечь из баклажанов, тебе понадобятся:
Существует еще как минимум три способа для того, чтобы с легкостью убрать горечь из баклажанов.
Если тебе не важна форма и консистенция баклажанов, то их можно заморозить.
Если тебе не важна форма и консистенция баклажанов, то их можно заморозить.
Для этого овощ нарезают небольшими ломтиками, кладут их на тарелку и отправляют в морозилку на пять часов. Затем нужно отжать воду из них (вместе с ней уйдет горечь).
Очень часто баклажан может горчить из-за семян, особенно если овощ не первой свежести.
Если времени долго возиться с кастрюлями и мисками нет, просто убери семена.
Если времени долго возиться с кастрюлями и мисками нет, просто убери семена.
Для этого необходимо разрезать баклажан вдоль и ложкой достать оттуда семена.
Еще один способ легкого избавления от горечи в баклажанах — подержать овощи в молоке.
Помести их в литр молока на 30-40 мин и накрой крышкой.
Помести их в литр молока на 30-40 мин и накрой крышкой.
Отожми баклажаны бумажным полотенцем и приступай к приготовлению своего блюда.
Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны по-сицилийски.
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