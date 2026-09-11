Для тебе

Жінки у хасидизмі: що їм заборонено, як вони живуть у шлюбі, чи мають право працювати

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
хасидка
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