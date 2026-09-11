Жінки у хасидизмі: що їм заборонено, як вони живуть у шлюбі, чи мають право працювати

Коли говорять про хасидок, найчастіше мають на увазі жінок, які належать до хасидських громад — ультраортодоксальних єврейських рухів, що сформувалися відносно недавно — у 18 столітті.

Але хасидизм не є єдиною організацією з одним набором правил для всіх. Є десятки громад і династій, і те, що в одній із них вважається обов’язковим, в іншій може бути лише звичаєм або взагалі не прийматися.

Більше про правила, заборони та роль жінки-хасидки в родині та соціальному житті — читай у матеріалі.

Хто така хасидка і яка її роль в родині

Спочатку пояснімо: хасидка — це не релігійний статус жінки на кшталт чоловіка-хасида. Так можуть називати дочку хасида або жінку, яка вийшла заміж за хасида.

За традицією вона веде домашнє господарство, виховує дітей, слідкує за дотриманням в родині релігійних правил і неодмінно запалює суботні свічки перед початком Шабату.

І тут є цікава деталь: у деяких хасидських сім’ях чоловік більшу частину дня може проводити в єшиві, вивчаючи Тору. Тоді на жінку фактично лягає не лише побут, а й потреба заробляти на сім’ю. Тож вона мусить працювати або вести бізнес.

Релігійні обмеження, які діють для жінок-хасидок

Одна з найголовніших вимог до хасидки — цніют, тобто дотримання скромності. Спідниця має бути довгою, рукави — закривати руки, ноги — прикриті панчохами.

У багатьох громадах чоловіки й жінки окремо моляться, не відвідують разом публічних заходів, не мають права спільно плавати, а дівчата навчаються в окремих школах.

Шлюб є зміною соціального статусу, і це кидається у вічі: хасидка починає приховувати волосся. Найчастіше носить хустку або перуку — шейтель.

Є й правила, які торкаються навіть інтимного життя пари. Це так звані закони сімейної чистоти: після менструації дружини подружжя певний час утримується від фізичної близькості. Коли цей заборонений період завершується, жінка має відвідати мікву — спеціальну ритуальну купіль, в яку занурюється повністю. Лише після цього подружні стосунки можна відновити.

Хасиди і жінки: особливі правила, які можуть здивувати

А тепер — про іще одні дуже дивні, як на погляд сучасної емансипованої жінки, правила. Приміром, у громаді Толдос-Аарон в Єрусалимі заміжні жінки навіть не носять перук: після весілля вони повністю голять голову, а потім закривають її хусткою.

Одяг вдягають переважно темний, спідниці доходять до щиколоток, панчохи мають бути щільними, а тіло максимально закритим.

У внутрішніх приписах громади вказується, що чоловік і дружина не повинні йти поруч на ринку — чоловік має йти попереду, а дружина позаду.

Ще цікавіше, що дослідження життя жінок Толдос-Аарон показало, що частина з них сприймала гоління волосся та чорну хустку не як обмеження, а як джерело своєї сили.

Соціальна роль жінки хасида

Уявлення, що хасидка може реалізувати себе лише в ролі дружини й матері, неправильне. Вона може працювати вчителькою, вихователькою, бухгалтеркою, медикинею, чи займатися торгівлею.

У деяких ортодоксальних сім’ях саме жінка заробляє основну частину грошей, поки чоловік вивчає Тору. Жінки хасидів займають благодійністю: допомагають нужденним, волонтерять.

І часто мають великий вплив на своє жіноче середовище. Тож соціальна роль хасидки — це не публічна кар’єра, але доволі дієвий спосіб самореалізації.

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