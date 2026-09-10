Хто такий цадик Нахман: чому його вважали диваком та переслідували

Щороку на Рош га-Шана, юдейський Новий рік, до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб помолитися біля могили цадика Нахмана з Брацлава.
Саме Новий рік цадик вважав своїм улюбленим святом і закликав послідовників проводити його разом із ним.
Але ким був цадик, заради якого люди долають тисячі кілометрів, яким було його життя та чому його вчення досі має такий вплив — розповідаємо про рабі Нахмана.
Хто такий цадик Нахман і чому він вчив
Рабі Нахман із Брацлава народився у 1772 році. Його матір Фейга була онучкою Баал Шем Това, засновника хасидського руху.
Натхненний прикладом діда, Нахман також вирішив шукати власний духовний шлях. Уже в молодості він започаткував практику, яка стала однією з ознак брацлавської традиції — особисту розмову з Богом.
Нахман звертався до Бога так, як людина говорить із люблячим батьком: рідною мовою, ідишем, він зі сльозами розповідав про свої переживання та просив, чого потребував.
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