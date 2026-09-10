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Хто такий цадик Нахман: чому його вважали диваком та переслідували

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
цадик нахман
Фото Pexels

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