В Україні 1000 військовослужбовиць протестують нове бойове спорядження для жінок

В Україні вдосконалять жіночу військову форму та протестують комплект індивідуального спорядження Female Combat Gear Kit. Відповідний меморандум підписано між Міністерством оборони та громадською організацією (ГО) Землячки.

Про це поінформувала пресслужба Міноборони.

В Україні вдосконалять жіноче бойове спорядження

В Україні вдосконалять бойове спорядження для жінок, бо наразі лише літній польовий костюм є затвердженим зразком військової форми. У Збройних Силах, зокрема бойових підрозділах, служать десятки тисяч жінок, однак жіночих зимових і демісезонних варіантів форми досі немає.

Зазначається, що частині військовослужбовиць доводиться власними силами шукати собі необхідне спорядження після завершення базової загальновійськової підготовки.

Як підкреслив заступник міністра оборони Мстислав Банік, у відомстві розуміють, що “рівність обов’язків вимагає від держави рівності у забезпеченні”.

Що передбачено меморандумом Міноборони з ГО Землячки

Міністерство оборони співпрацюватиме з громадською організацією за двома напрямками:

будуть доопрацьовані літні та зимові комплекти військової форми, під час чого врахують антропометричні та функціональні потреби військовослужбовиць, а також зберуть зворотній зв’язок; впровадять пілотний дослідницький проєкт Female Combat Gear Kit.

Землячки є найбільшою громадською організацією, що з березня 2022 року підтримує та забезпечує жінок у ЗСУ базовим спорядженням з урахуванням анатомії жіночого тіла.

Як працюватиме Female Combat Gear Kit

1 000 військовослужбовиць, які завершать базову загальновійськову підготовку та оберуть бойову посаду, отримають повний комплект бойового спорядження.

Комплект Female Combat Gear Kit матиме:

зимові та демісезонні берці;

демісезонна форма 5-в-1 і зимовий комплект із куртки та утеплених штанів;

термобілизна, футболки та шкарпетки;

шолом, бронежилет із полегшеними плитами та анатомічною плитоноскою;

медична аптечка з чотирма турнікетами;

тактичний рюкзак, тактичні рукавиці, активні навушники, дощовик-пончо, спальник та каремат;

транспортний кейс для польових умов.

Далі Землячки впродовж року фіксуватимуть строки експлуатації та можливі проблеми з речами Female Combat Gear Kit.

Повідомляється, що Міноборони має затвердити критерії, за якими відберуть учасниць проєкту, а також забезпечити доступ до особового складу. А ГО відповідатиме за соціальний супровід кожної військовослужбовиці, а також закупівлю та логістику.

Потім буде розглянуте внесення оптимізованого складу комплекту до табелів речового майна та стандартів забезпечення жінок на бойових посадах.

В Україні все більше жінок йде до війська. За даними Генштабу, це десь 5% від особового складу. Жінки не приховують, що іноді у чоловічому колективі доводиться заробляти собі авторитет, доводити, що не бояться найважчої роботи. Військовослужбовиці запевняють, що з усім можуть впоратися. Детальніше про проблеми жінок в українській армії читайте у нашому матеріалі.

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