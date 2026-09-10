Для тебе Війна в Україні

В Україні 1000 військовослужбовиць протестують нове бойове спорядження для жінок

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
В Україні вдосконалять жіноче бойове спорядження
Фото Міністерство оборони України

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