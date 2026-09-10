Для тебе Війна в Україні

Повернення з СЗЧ до 20 вересня 2026: як подати рапорт і самому обрати частину

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
повернення з сзч до 20 вересня 2026

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