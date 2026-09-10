Повернення з СЗЧ до 20 вересня 2026: як подати рапорт і самому обрати частину

Самовільне залишити військову частину — піти у так зване СЗЧ — під час війни є вкрай серйозним порушенням військової дисципліни та законодавства.

Однак зараз діє пільговий період, коли військовослужбовці можуть добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою. Термін його дії спливає.

Що потрібно знати про порядок повернення та в чому особливість програми — читай у матеріалі.

Добровільне повернення з СЗЧ до 20 вересня 2026: особливості

Скористатися пільговою програмою повернення з СЗЧ можна лише до 20 вересня 2026 року включно, але лише якщо факт СЗЧ був офіційно зафіксований не пізніше 12 червня 2026 — вказано на офіційній сторінці Сухопутних військ України.

Для нових випадків СЗЧ, зафіксованих із 13 червня 2026, цей алгоритм не діє.

Головна особливість програми повернення з СЗЧ — можна самостійно обрати військову частину із затвердженого переліку.

Тобто військовослужбовець ЗСУ може обрати частину ЗСУ, а військовослужбовці інших військових формувань — підрозділ своєї структури. Також під час подання рапорту можна вказати бажану посаду, напрям служби та попередній досвід.

Рапорт можна подати через застосунок Армія+, безпосередньо до обраної військової частини або через 1-й чи 2-й центр рекрутингу ЗСУ.

Одночасно дозволено подавати лише один рапорт.

Тимчасовий алгоритм повернення з СЗЧ до 20 вересня 2026

В Армія+ потрібно зайти в розділ рапортів, обрати пункт повернення на службу після СЗЧ, заповнити необхідні дані та підписати документ.

Після подання військова частина має до семи днів на розгляд рапорту.

Якщо його погодять, в Армія+ з’являється статус: У дорозі, після чого військовослужбовець має п’ять діб, щоб прибути до нової частини.

Після зарахування грошове, продовольче та інші види забезпечення поновлять.

Після 20 вересня 2026 скористатися цією програмою ю та самостійно обрати військову частину буде неможливо.

Повертатися доведеться вже за загальним порядком.

А в нашому іншому матеріалі читай, як повернутися з СЗЧ в Азов.

Головне фото: Сухопутні війська України.

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