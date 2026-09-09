Для тебе Війна в Україні

Як отримати мільйон військовому: за контрактом 18-24 і якщо почав служити у війську раніше

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 14:00 4 хв.
як отримати мільйон гривень військовому
Фото Міністерство оборони України

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