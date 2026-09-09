Як отримати мільйон військовому: за контрактом 18-24 і якщо почав служити у війську раніше

Виплата в розмірі одного мільйона гривень передбачена програмою Контракт 18–24. Хто може отримати за цією програмою кошти, чи виплачують кошти тим, хто служив раніше — дізнайся з матеріалу.

Як отримати мільйон гривень за контрактом 18-24

Програма діє в межах експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Мільйон гривень можуть отримати громадяни України віком від 18 до 24 років, які добровільно укладають відповідний контракт на військову службу.

Програма передбачає контракт строком на один рік із обов’язковою умовою: потрібно брати участь в бойових діях сумарно не менше шести місяців протягом строку контракту.

При цьому мільйон гривень — це не звичайне щомісячне грошове забезпечення військового, а окрема одноразова грошова винагорода.

Окрім неї, військовослужбовець отримує щомісячне грошове забезпечення та передбачені законом додаткові виплати за виконання бойових завдань.

Як отримати мільйон за підписання контракту

Отримати одразу всі гроші неможливо. За інформацією Міноборони, виплата розподілена на три частини:

200 тис. грн — протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та початку виконання обов’язків за посадою;

— протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та початку виконання обов’язків за посадою; 300 тис. грн — протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових або спеціальних завдань;

— протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових або спеціальних завдань; 500 тис. грн — виплачується на наступному етапі відповідно до умов контракту.

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Як отримати мільйон гривень тим, хто пішов до війська раніше

Постанова №153 передбачила виплату не лише тим, хто підписує контракт. Право на неї мають громадяни України з числа рядового, сержантського та старшинського складу, які:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану;

на момент вступу на службу були віком до 25 років;

зробили це до 13 лютого 2025 року , тобто до набрання чинності постановою;

, тобто до набрання чинності постановою; продовжують служити;

безпосередньо брали участь у бойових діях.

Причому сьогодні військовослужбовцю вже може бути більше 25 років. Головним є його вік на момент прийняття або призову на військову службу, а не вік на момент оформлення виплати.

Мільйон гривень виплатять і тим, кого прийняли на військову службу за контрактом, і тих, кого призвали під час мобілізації.

Для військовослужбовців, які приєдналися до війська до запуску програми, головна умова — не менше шести місяців безпосередньої участі в бойових діях станом на 13 лютого 2025 року. При цьому враховується загалний період такої участі, а не обов’язково шість місяців безперервно.

Якщо військовий провів у зоні бойових дій менше шести місяців, законодавство передбачає пропорційну виплату: 1/6 від 1 млн грн за кожні 30 днів безпосередньої участі в боях.

Тобто умовно:

30 днів — 166 666,67 грн;

60 днів — 333 333,33 грн;

90 днів — 500 000 грн;

180 днів — 1 мільйон грн.

Але є важливий виняток. Якщо військовослужбовець не зміг накопичити шість місяців участі у бойових діях через захворювання, поранення, травму, контузію або каліцтво, отримані під час захисту Вітчизни, або через перебування в полоні, винагорода може бути виплачена в повному розмірі. Виняток становлять випадки добровільної здачі в полон.

Як отримати мільйон гривень тим, хто служив раніше

Міноборони визначило, що виплата відбувається виключно на підставі наказу командира військової частини. Для його підготовки формується пакет документів.

Зокрема, потрібні:

витяги з послужних списків;

копії обліково-послужних карток;

документи про проходження військової служби;

копії послужних карток;

довідки з відповідних місць служби;

документи, які підтверджують безпосередню участь у бойових діях;

інформація про наявність або відсутність випадків притягнення до відповідальності та інші обставини, які можуть впливати на виплату.

Особливо важливий момент: якщо військовий служив у кількох частинах, відповідні довідки мають бути отримані з кожного місця служби, включно з нинішнім.

І ще одне принципове питання: один мільйон гривень за контрактом не слід плутати зі 100-тисячною бойовою виплатою. Це різні види грошового забезпечення, які мають різні юридичні підстави та умови отримання.

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