Рейтинг армій світу 2026: на якому місці Україна серед найсильніших

Аналітичний ресурс Global Firepower оприлюднив свій щорічний звіт, який традиційно стає головною темою для обговорення в оборонних відомствах по всьому світу. Попри роки виснажливої війни, українське військо продовжує демонструвати вражаючу стійкість та потенціал, що відображається у міжнародних індексах.

Загалом рейтинг наймогутніших армій світу 2026 року оцінює держави за комплексною методикою, де враховуються не лише танки чи літаки, а й економіка, логістика та демографія — загалом понад 60 різних показників.

Рейтинг армій світу 2026: Україна знову у двадцятці лідерів

Згідно з новими даними, Україна посіла 20-те місце у глобальному списку військової потужності. Цікаво, що цей результат є ідентичним до показника 2025 року, що свідчить про спроможність нашої держави підтримувати високий рівень обороноздатності навіть в умовах постійного тиску.

Лідери списку залишаються незмінними вже тривалий час: першу сходинку впевнено тримають США, за ними йдуть Росія та Китай. Проте саме рейтинг найсильніших армій світу 2026 підкреслює, як Україна змогла трансформувати свій сектор безпеки, опинившись у компанії таких країн, як Іспанія (18 місце) та Єгипет (19 місце).

Ось як виглядає перша десятка лідерів за версією аналітиків:

Україна в рейтингу армій світу 2026: за рахунок чого ми тримаємося

Експерти виділили конкретні фактори, які дозволяють нам посідати високе місце. Серед головних переваг — величезний досвід та розмір дієвої армії, кількість резервістів та наявність сучасної техніки. Окремо відзначено військово-морський потенціал. Хоча у нас немає гігантських крейсерів, розвиток морських дронів кардинально змінив правила гри на морі, що врахували аналітики.

Також укладачі рейтингу звернули увагу на тилові показники: розгалужену залізничну мережу, обсяги видобутку вугілля та безпрецедентні витрати на оборону. Водночас Україна в рейтингу армій світу має і свої “ахіллесові п’яти”.

Слабкими місцями названо відсутність підводних човнів, великих бойових кораблів (авіаносців чи есмінців) та власних танкерів, а також високу залежність від споживання нафти й газу.

На якому місці армія України в світі та кого ми випередили

Відповідь на питання, на якому місці армія україни в світі, дає привід для обережного оптимізму. На 20-й позиції ЗСУ змогли обійти багатьох наших союзників та партнерів, чий військовий потенціал традиційно вважався значним. Зокрема, Україна випередила Польщу (21 місце), Швецію (26 місце), Канаду (28 місце) та Румунію (52 місце).

Польща та Тайвань (22 місце) дихають нам у спину, що підкреслює високу конкуренцію в рейтингу.

Варто розуміти, що Global Firepower оцінює передусім потенційні можливості вести тривалу війну за допомогою звичайних озброєнь. І те, що ми залишаємося у топ-20, є найкращим доказом того, що українська армія — це сила, з якою рахується світ.

