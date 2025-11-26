Чисельність ЗСУ у 2025: що кажуть офіційні дані та оцінки експертів

Нинішні, ініційовані США, переговори щодо мирного врегулювання війни між Росією та Україною гостро ставлять питання про чисельність українських військ. Агресор прагне досягти скорочення армії України, щоб знизити обороноздатність нашої держави.

Яка реальна чисельність української армії у 2025 році – розбираємось у матеріалі.

Чисельність армії України 2025

Війна навчила українців воювати, а нашу армію перетворила на одну з найсильніших у світі — у світовому рейтингу, за даними Global Fire Power вона увійшла у двадцятку найпотужніших.

І не лише за кількістю, війська укомплектовані сучасним обладнанням — дронами та інші винаходами інноваційних технологій, що дозволяють завдавати великих втрат противнику і зберігати життя армійців.

Станом на 2025 рік в Україні нараховують близько 800.000-900.000 військових — за оцінками офіційних вітчизняних та закордонних джерел.

Під час спільної пресконференції з прем’єр‑міністром Польщі Дональдом Туском, президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на січень 2025 року в армії України служать близько 880 000 військових.

За його словами, ця цифра відображає тих, хто захищає всю територію — тобто фактичних військовослужбовців, які можуть бути залучені до оборони та бойових дій.

Перед початком повномасштабного вторгнення, у 2021 році, чисельність української армії складала 261.000 осіб .

В той час, за повідомленням пресслужби президента України, Володимир Зеленський вніс зміни до Закону Про чисельність Збройних Сил України і у липні 2021 збільшив військо на 11.000 бійців (було 250.000).

Під час масової мобілізації після нападу Росії на Україну 24 лютого 2025 року кількість бійців української армії зросла до 700.000 осіб.

Читати на тему Генштаб спростував чутки про скорочення армії: про що насправді говорили зі США Справді, США вимагають скоротити ЗСУ заради мирного плану — читай у матеріалі.

За даними аналітичного порталу Military-balance, опублікованими Slovoidilo.ua, кількість бійців української армії за видами військ розподіляється таким чином:

Сухопутні війська — 500.000

ТРо — 110.000

Десантні війська — 45.000

ВМС — 40.000

ПС — 35.000

ССО — 5.000

Сили безпілотних систем — 5.000

Інші військові підрозділи — 260.000

Щорічно мобілізують 25.000-30.000 тисяч чоловіків, середній вік армійця — понад 40 років.

З початком повномасштабного вторгнення до лав армії активно записуються жінки. Нині загальна кількість військовослужбовиць сягає 48 тисяч, з них — 5,5 тисяч перебувають безпосередньо на лінії фронту, в бойових умовах.

За даними 2024 року, співвідношення добровольців та мобілізованих до армії становить 1:3.

