Генштаб спростував чутки про скорочення армії: про що насправді говорили зі США

Питання майбутньої чисельності українського війська стало одним з найгостріших під час останніх переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві. Попри чутки про вимоги щодо масштабного скорочення ЗСУ, у Генеральному штабі запевняють: діалог вівся зовсім в іншій площині.

Крапки над і розставив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю для Liga.net. За його словами, Київ та Вашингтон зійшлися на головному — жодні паперові гарантії не замінять потужної та оснащеної армії.

Чисельність мирного часу: про що насправді говорили

Генерал-майор Гнатов категорично спростував інформацію про те, що скорочення Збройних Сил було умовою або пунктом переговорів з боку партнерів. Він пояснив, що дискусія стосувалася не механічного зменшення кількості військових, а формування візії армії після завершення бойових дій.

Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема, — наголосив Гнатов.

Військове командування та американські партнери наразі працюють над складною формулою: як зберегти обороноздатність країни, коли гармати замовкнуть. Головний виклик — мотивація. Держава вже зараз розробляє стратегію, яка заохочуватиме професіоналів залишатися у лавах війська.

Начальник Генштабу підкреслив, що майбутнє української армії — це комплексне питання, яке виходить далеко за межі компетенції лише військових. Це питання економіки, соціального захисту та державних гарантій.

Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу, — розповів воєначальник.

Наразі документ, який окреслює контури української армії майбутнього, ще опрацьовується, проте спільне бачення з партнерами вже сформовано: безпека України тримається на боєздатних Збройних Силах.

Мирний план Трампа: що відомо про ліміти для ЗСУ

Питання чисельності української армії стало предметом обговорення через пункти так званого мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Як стало відомо, початкова версія плану була досить жорсткою. У перших чернетках американські стратеги пропонували зафіксувати чисельність Збройних Сил України на рівні 600 тисяч військових.

Нагадаємо, що попри активну роботу над цифрами та пунктами плану, сам Дональд Трамп почав стриманіше висловлюватися щодо швидкості встановлення миру. В нещодавньому інтерв’ю президент США відверто зізнався: реальність виявилася набагато суворішою за його прогнози.

