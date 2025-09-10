Трамп хотів “закінчити війну за день”, але розгледів “багато ненависті” між країнами

Президент США Дональд Трамп зізнався, що раніше вважав війну Росії проти України легким випадком для врегулювання. Тепер визнає, що ситуація значно складніша, ніж очікувалося.

Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції 77 WABC.

Трамп про складність завершення війни

Трамп розповів, що під час своєї каденції начебто завершив сім війн, які вважалися непідйомними та тривали десятиліттями.

Тому він був переконаний, що врегулювати російсько-українську війну буде простіше за інші, адже мав особисті контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

— Кожного разу, коли здається, що ми близькі до миру, Путін скидає ще одну бомбу. Це жахливо. Я дуже здивований. Насправді я думав, що це буде найпростіший випадок — Росія й Україна. Але там надто багато ненависті, надто багато крові пролито, — сказав Трамп.

Американський політик також заявив, що, за його оцінками, внаслідок російської агресії щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей.

Поки що Київ і Москва контактують лише на технічному рівні.

Кремль відмовляється від зустрічей лідерів, а український президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що говорити доведеться саме з Путіним, адже тільки він ухвалює ключові рішення в Росії.

Під час робочого візиту до Франції Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Point зазначив, що будь-які територіальні поступки лише приведуть росіян ближче до Європи.

