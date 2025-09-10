Трамп хотел “окончить войну за день”, но разглядел “много ненависти” между странами

Президент США Дональд Трамп признался, что ранее считал войну России против Украины легким случаем для урегулирования. Теперь он признает, что ситуация значительно сложнее, чем ожидалось.

Об этом он заявил в интервью радиостанции 77 WABC.

Трамп о сложности завершения войны

Трамп рассказал, что во время своей каденции якобы завершил семь войн, которые считались непосильными и длились десятилетиями.

Поэтому он был убежден, что урегулировать российско-украинскую войну будет проще, чем другие, ведь у него были личные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

— Каждый раз, когда кажется, что мы близки к миру, Путин сбрасывает еще одну бомбу. Это ужасно. Я очень удивлен. На самом деле, я думал, что это будет самый простой случай — Россия и Украина. Но там слишком много ненависти, слишком много крови пролито, — сказал Трамп.

Американский политик также заявил, что, по его оценкам, в результате российской агрессии еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч человек.

Пока что Киев и Москва контактируют лишь на техническом уровне. Кремль отказывается от встреч лидеров, а президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что говорить придется именно с Путиным, ведь только он принимает ключевые решения в России.

Во время рабочего визита во Францию Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point отметил, что любые территориальные уступки лишь приведут россиян ближе к Европе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!