Встреча Трампа и Зеленского: во сколько начинаются переговоры и прямая трансляция

Сегодня, 18 августа, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Также лидеры встретятся с европейскими партнерами. Темой встреч будет окончание войны в Украине.

Президент Украины ночью прибыл в США. Совсем скоро начнется встреча Трампа и Зеленского. Вікна-Новини делятся подробным графиком, когда начнется встреча, что там будут обсуждать и когда будут сообщения для народа Украины от политиков.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: когда начинается

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 18 августа в 20:00 по киевскому времени. Сейчас есть официальное расписание переговоров, когда и что будет происходить. Сами переговоры Трампа и Зеленского должны занять около часа.

19:00: прибытие европейских лидеров в Белый дом;

20:00: встреча Трампом Зеленского;

20:15: переговоры Трампа и Зеленского;

21:15: Трамп встречает европейских лидеров;

22:00: встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

На встречу приедут также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и президент Финляндии Алекс Стубб.

Ранее Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия мирного соглашения, которые Трамп и Путин согласовали друг с другом. Среди этих требований, в частности, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российским, вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей и заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Зеленский и европейские партнеры единогласно заявляли, что Россия предлагает не мир, а капитуляцию, и раздавать украинские территории никто не будет. Перед началом переговоров с Трампом Зеленский встретится с европейскими лидерами.

Аналитики Sky News предполагают, что эта встреча Трампа и Зеленского может стать еще более напряженной и менее результативной, чем предыдущая в Овальном кабинете, когда звучали заявления об отсутствии карт и делового костюма.

Кое-где в западных медиа звучат мысли, что сыграть свою роль может даже выбор одежды президентом Зеленским.

Встреча Путина, Зеленского и Трампа

В Соединенных Штатах уже готовят встречу Путина, Трампа и Зеленского. Она может состояться даже на этой неделе, вероятнее всего, 22 августа, если Владимир Зеленский и Дональд Трамп придут к согласию. О предполагаемой трехсторонней встрече пишут Sky News.

Во время видеозвонка Коалиции желающих Джорджия Мэлони предложила Рим, тогда как Эммануэль Макрон — Женеву. Считается, что Зеленский и Трамп предпочитают Рим, а Путин — Женеву.

Италия и Швейцария уже заинтересованы в том, чтобы стать страной для проведения мирных переговоров. Кроме того, местом встречи политиков могут стать Хельсинки или Будапешт.

Место еще будут согласовывать.

