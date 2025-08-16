Встреча “на 10 из 10”: Трамп и Путин встретились на Аляске, договорились ли политики

15 августа состоялась встреча Дональда Трампа и российского лидера Путина. Впрочем, в ходе переговоров не удалось достичь ни договоренностей о прекращении огня, ни перемирия. Вместо анонсированных 6-7 часов разговор длился 2 часа 45 минут.

Сразу после пресс-конференции совместный обед руководителей стран был отменен. Трамп срочно вернулся в Вашингтон, а Путин вылетел в РФ. Затем президент США дал интервью Fox News, где поделился впечатлениями о переговорах.

Трамп и Путин: последние новости о переговорах на Аляске

По мнению Трампа, в ходе переговоров стороны достигли “значительного прогресса”. Он также утверждает, что Путин не только открыт к миру, но и хочет, чтобы это было сделано.

На вопрос журналиста, что помешало лидерам заключить соглашение о прекращении огня, Трамп отказался отвечать.

— Нет, я бы не хотел (отвечать — ред.). Думаю, кто-нибудь обнародует это, они с этим разберутся, но нет, я не хочу этого делать, я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать.

После физической встречи с президентом России, Трамп заявил, что теперь очередь “за президентом Зеленским это сделать”. Он предположил, что европейские страны тоже должны немного присоединиться.

Трамп также подчеркнул, что открыт к трехсторонней встрече с президентами Украины и России.

– Если они захотят, я буду на этой встрече. Они собираются организовать встречу между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной, я думаю, не то чтобы я хотел там быть, но я хочу, чтобы это было сделано.

Президент оценил встречу на 10 из 10, добавив, что “мы (Трамп и Путин — ред.) прекрасно поладили”.

На вопрос, что, по его мнению, наконец-то привело Путина за стол переговоров, Трамп ответил:

— Я не хочу сказать, что его что-то привело, он очень умный парень, ничто не привело его за стол переговоров.

Я думаю, что он сейчас уважает нашу страну. Он не уважал ее за Байдена, я могу вам это сказать, он не имел к ней никакого уважения.

В который раз за время своей каденции Трамп настоял на том, что война не произошла бы, будь он на тот момент у власти. Он добавил, что “был так счастлив”, когда Путин разделил с ним это мнение.

Не обошел американский лидер и президента Владимира Зеленского. Не сомневаясь, Трамп сказал, что его советом для него после пятничной встречи с Путиным будет заключить соглашение.

Напомним, что накануне Трамп сменил ультиматум для Путина для прекращения огня — он дал ему 10-12 дней.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!