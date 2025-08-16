“Зустріч на 10 з 10”: Трамп і Путін зустрілися на Алясці, чи домовилися політики

15 серпня відбулася зустріч Дональда Трампа і російського лідера Путіна. Втім, в ході переговорів не вдалося досягти ні домовленостей про припинення вогню, ні перемир’я. Замість анонсованих 6-7 годин, розмова тривала 2 години 45 хвилин.

Одразу після прес-конференції спільний обід очільників країн був скасований. Трамп терміново повернувся до Вашингтону, а Путін вилетів до РФ. Згодом президент США дав інтерв’ю Fox News, де поділився враженнями щодо переговорів.

Трамп і Путін: останні новини про переговори на Алясці

На думку Трампа, в ході переговорів сторони досягли “значного прогресу”. Він також стверджує, що Путін не лише відкритий до миру, але й “хоче, щоб це було зроблено”.

На питання журналіста, що саме завадило лідерам укласти угоду про припинення вогню, Трамп відмовився відповідати.

— Ні, я не хотів би (відповідати — ред.). Гадаю, хтось оприлюднить це, вони з цим розберуться, але ні, я не хочу цього робити, я хочу подивитися, чи зможемо ми це зробити.

Після фізичної зустрічі з президентом Росії, Трамп заявив, що тепер черга “за президентом Зеленським це зробити”. Він припустив, що європейські країни теж повинні “трохи долучитися”.

Трамп також підкреслив, що відкритий до тристоронньої зустрічі з президентами України та Росії.

— Якщо вони захочуть, я буду на цій зустрічі. Вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною, я думаю, не те щоб я хотів там бути, але я хочу, щоб це було зроблено.

Президент оцінив зустріч на 10 з 10, додавши, що “ми (Трамп і Путін — ред.) чудово порозумілися”.

На запитання, що, на його думку, нарешті привело Путіна за стіл переговорів, Трамп відповів:

— Я не хочу сказати, що щось його привело, він дуже розумний хлопець, ніщо не привело його за стіл переговорів.

Я думаю, що він зараз поважає нашу країну. Він не поважав її за Байдена, я можу вам це сказати, він не мав до неї жодної поваги.

Вже вкотре за час своєї каденції Трамп наполіг на тому, що війна не сталась б, якби він був при владі на той час. Він додав, що “був такий щасливий”, коли Путін розділив з ним цю думку.

Не оминув американський лідер і президента Володимира Зеленського. Не вагаючись, Трамп сказав, що його порадою для нього після п’ятничної зустрічі з Путіним буде укласти угоду.

Нагадаємо, що напередодні Трамп змінив ультиматум для Путіна для припинення вогню — він дав йому 10-12 днів.

