Меми про зустріч Трампа і Путіна: “домінантна поза” і не лише

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці стала провідною подією цієї ночі. Проте пишний прийом воєнного злочинця з боку США й недоречні вирази обличчя Путіна на питання про вбивства українських людей породили хвилю насмішок у Мережі.

Вікна зібрали реакції та меми про переговори Путіна і Трампа. Реагували не лише українці, а й люди за кордоном, які слідкували за подією.

Меми про зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Як реагували в соцмережах на зустріч на Алясці

Реакції людей були різними: хтось ставив питання про репутацію США після теплого прийому Путіна з червоним килимом, а хтось іронізував над виразами обличчя та віком президентів.

ніколи не зможу осягнути що це все через цю залупу pic.twitter.com/cq6LuxFM2B — ето не я (@etokotik) August 15, 2025

Тепер ви розумієте Бога, який послав на землю всесвітній потоп? — Olеnа Gаrna (@Gar_na_ua) August 15, 2025

— Трамп буквально змусив солдатів у формі, що перебувають на дійсній службі, стояти на колінах, розстеляючи червону доріжку для геноцидного диктатора, який убив мільйони людей по всьому світу за останні 26 років. Америка впала, — пише один із користувачів.

Trump literally had uniformed active duty soldiers on their hands and knees rolling out the red carpet for a genocidal dictator who has killed millions of people around the world the last 26 years. America has fallen. pic.twitter.com/wsHcRiPrnL — Jake Broe (@RealJakeBroe) August 16, 2025

CCCP🤡 vs small ruzzia 🇺🇦😎 pic.twitter.com/NX2qWXs6w5 — Lady Jaujau (@ladyjaujau) August 15, 2025

Нагадаємо, що нещодавно низка країн запропонувала номінувати Трампа на Нобелівську премію миру.

