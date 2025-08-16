Мемы о встрече Трампа и Путина: “доминантная поза” и не только

Встреча Трампа и Путина на Аляске стала ведущим событием этой ночью. Однако пышный прием военного преступника со стороны США и неуместные выражения лица Путина на вопрос об убийствах украинских людей породили волну насмешек в сети.

Вікна собрали реакции и мемы о переговорах Путина и Трампа. Реагировали не только украинцы, но и люди за границей, которые следили за происходящим.

Мемы о встрече Путина и Трампа на Аляске

Как реагировали в соцсетях на встречу на Аляске

Реакции людей были разными: кто-то задавал вопросы о репутации США после теплого приема Путина с красным ковром, а кто-то иронизировал над выражениями лица и возрастом президентов.

ніколи не зможу осягнути що це все через цю залупу pic.twitter.com/cq6LuxFM2B — ето не я (@etokotik) August 15, 2025

Тепер ви розумієте Бога, який послав на землю всесвітній потоп? — Olеnа Gаrna (@Gar_na_ua) August 15, 2025

— Трамп буквально заставил солдат, находящихся на действительной службе, стоять на коленях, расстилая красную дорожку для геноцидного диктатора, убившего миллионы людей по всему миру за последние 26 лет. Америка упала, — пишет один из пользователей.

Trump literally had uniformed active duty soldiers on their hands and knees rolling out the red carpet for a genocidal dictator who has killed millions of people around the world the last 26 years. America has fallen. pic.twitter.com/wsHcRiPrnL — Jake Broe (@RealJakeBroe) August 16, 2025

CCCP🤡 vs small ruzzia 🇺🇦😎 pic.twitter.com/NX2qWXs6w5 — Lady Jaujau (@ladyjaujau) August 15, 2025

Напомним, что недавно ряд стран предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

