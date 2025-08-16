Мемы о встрече Трампа и Путина: “доминантная поза” и не только

Встреча Трампа и Путина на Аляске стала ведущим событием этой ночью. Однако пышный прием военного преступника со стороны США и неуместные выражения лица Путина на вопрос об убийствах украинских людей породили волну насмешек в сети.Вікна собрали реакции и мемы о переговорах Путина и Трампа. Реагировали не только украинцы, но и люди за границей, которые следили за происходящим. Мемы о встрече Путина и Трампа на Аляске pic.twitter.com/yS7RZLOdEp — Баба і кіт (@babaikit) August 15, 2025 Читать по теме Встреча “на 10 из 10”: Трамп и Путин встретились на Аляске, договорились ли политики Встреча на Аляске прошла с красной дорожкой для российского лидера. Но привело ли это к результатам? Как реагировали в соцсетях на встречу на Аляске Реакции людей были разными: кто-то задавал вопросы о репутации США после теплого приема Путина с красным ковром, а кто-то иронизировал над выражениями лица и возрастом президентов. ніколи не зможу осягнути що це все через цю залупу pic.twitter.com/cq6LuxFM2B — ето не я (@etokotik) August 15, 2025 Тепер ви розумієте Бога, який послав на землю всесвітній потоп? — Olеnа Gаrna (@Gar_na_ua) August 15, 2025 — Трамп буквально заставил солдат, находящихся на действительной службе, стоять на коленях, расстилая красную дорожку для геноцидного диктатора, убившего миллионы людей по всему миру за последние 26 лет. Америка упала, — пишет один из пользователей. Trump literally had uniformed active duty soldiers on their hands and knees rolling out the red carpet for a genocidal dictator who has killed millions of people around the world the last 26 years. America has fallen. pic.twitter.com/wsHcRiPrnL — Jake Broe (@RealJakeBroe) August 16, 2025 CCCP🤡 vs small ruzzia 🇺🇦😎 pic.twitter.com/NX2qWXs6w5 — Lady Jaujau (@ladyjaujau) August 15, 2025 Напомним, что недавно ряд стран предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter