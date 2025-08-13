Нобелевская премия мира: кто и почему номинирует Трампа на престижную награду

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает: его недооценивают как миротворца. Он и не скрывает, что стремится к Нобелевской премии мира — и не только в качестве символического признания, но и в доказательство того, что его дипломатические инициативы имеют глобальное значение.

И в этом году у Трампа появится реальный шанс получить желаемое вознаграждение: несколько политических лидеров предложили его кандидатуру Нобелевскому комитету.

Кто именно выдвигает Дональда Трампа на премию, за что ее дают и высоки ли нынешние шансы американского лидера — читай в материале.

Нобелевская премия мира для Дональда Трампа

Что касается истинных мотивов самого Трампа, то в них не последнюю роль играет желание превзойти своих предшественников. Он не раз сравнивал себя с президентом Бараком Обамой, награжденным Нобелевской премией в 2009 году еще в начале своего президентства.

Однако Дональд Трамп считает, что он сделал гораздо больше для реального снижения международной напряженности — в частности, из-за последних миротворческих соглашений на Кавказе, посредничества между Израилем и Ираном, а также в кризисах между Индией и Пакистаном.

Понимая стремление президента Америки получить Нобелевскую премию мира, некоторые мировые лидеры выдвигают его в номинанты. И этот шаг имеет и нравственный, и политический, и вполне прагматичный подтекст.

Кто предлагает Трампа на Нобелевскую премию мира

В начале июля 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично вручил Трампу копию письма об официальной номинации на Нобелевскую премию мира, в котором отмечались его усилия по установлению дипломатических отношений Израиля с ОАЭ (Объединенными Арабскими Эмиратами). А также роль Трампа в содействии миру на Ближнем Востоке, в частности, установлению перемирия с Палестиной и ее союзниками.

Текст письма, кроме констатации фактов, содержал и откровенную лесть. Среди прочего, Нетаньяху писал: “В эти времена больших исторических перемен я не могу представить себе никого, кто бы больше заслуживал Нобелевскую премию мира, чем президент Трамп“.

Но премьер-министр Израиля не был первым, кто предложил Трампа Нобелевскому комитету. Еще в июне 2025 года Пакистан номинировал американского лидера за “решающее дипломатическое вмешательство” в кризис между Индией и Пакистаном, благодаря чему удалось снять напряжение между странами.

В начале августа этого года Камбоджа официально номинировала Трампа за то, что он помог прекратить жестокий пограничный конфликт с Таиландом. Имеется в виду его “решительная дипломатия“. Хотя независимые аналитики называют это дипломатическим жестом фальшивой дипломатии для улучшения отношений с США.

И вот последняя новость: лидеры исторически враждующих Армении и Азербайджана выразили поддержку номинации Трампа за вклад в мир на Южном Кавказе.

Это произошло после подписания недавнего мирного соглашения, урегулировавшего давний конфликт стран.

В целом, союзники и партнеры США, такие как Израиль или Азербайджан, рассматривают номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира как способ поблагодарить за посредничество и усилить собственные дипломатические позиции.

А государства, стремящиеся улучшить отношения с США, например, Камбоджа или Пакистан, таким образом желают получить благосклонность Трампа.

Что касается самого американского президента, то для него Нобелевская премия мира — это, по сути, своеобразная медаль миротворца, которая наконец-то закрепила бы в веках его желанный имидж.

Что такое Нобелевская премия мира и за что ее дают

Нобелевскую премию мира основал Альфред Нобель в своем завещании еще в 1895-96 годах. Он оставил состояние для ежегодного вознаграждения тех, кто внес наибольший вклад в “братство между нациями, сокращение армий, организацию мирных конгрессов”.

Первую Нобелевскую премию вручили в 1901 году — поделили между Жаном Генри Дюнантом, основателем Красного Креста и Фредериком Пасси — за деятельность в сфере дипломатии.

По состоянию на 2024 год ее получили 111 человек и 28 организаций.

Читай также, могут ли украинцы оставаться в США до конца полномасштабной войны: какова позиция Дональда Трампа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!