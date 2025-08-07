Атак стало вдвое больше: что изменил приход Трампа к власти

Не казалось ли тебе, что с начала 2025 года россияне стали вдвое больше атаковать мирные города и гражданских? По ощущениям обстрелы стали более частыми и сильными. А что говорит статистика? Журналисты BBC определили, что с момента, как Дональд Трамп стал президентом, Россия увеличила количество обстрелов Украины.

С приходом Трампа ко власти количество обстрелов выросло вдвое

С момента, как Трамп во второй раз стал президентом США, Россия более чем вдвое увеличила количество ударов по Украине. Речь идет и о дронах, и о ракетах. Все это продолжается, несмотря на постоянные призывы Трампа к прекращению ударов. Не похоже ли это на то, что Россия заигрывает с Трампом?

Аналитики сообщают, что количество обстрелов стало заметно увеличиваться еще при президентстве Джо Байдена, однако именно после инаугурации Трампа количество воздушных атак каждую ночь стало самым большим за все время войны.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что закончит войну за 24 часа. Потом он трижды откладывал дату окончания войны, а сейчас вообще не делает таких прогнозов.

Трамп пытался показать, что уважает Путина и РФ, что было его вариантом разрешения конфликта. Но после этого он получил обвинения, что становится на сторону России. Чтобы показать свои намерения, Трамп останавливал поставки критически важного оружия для Украины. Но такая тактика американского президента оказалась провальной.

Теперь же Трамп прилагает новые усилия, чтобы хотя бы заставить Путина сесть за стол переговоров, не говоря уже о прекращении войны. Время от времени США угрожает введением санкций. Какие санкции будут введены против России станет известно завтра, 8 августа.

Украинская разведка сообщала, что Россия увеличила производство баллистических ракет на 66%. Это одна из причин, почему выросло количество воздушных атак по Украине.

С 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена.

Пика российские атаки достигли именно в июле 2025 года. Только за 9 июля россияне выпустили по Украине 748 дронов и ракет.

Сенатор Крис Кунс заявил, что предыдущие два решения Трампа о прекращении поставок оружия Украине и его подходе к отношениям с РФ создали для Путина убеждение, что он может атаковать Украину без всяких препятствий.

По данным ГУР, сейчас Россия производит по 85 баллистических ракет в месяц. Еще год назад темпы были вдвое меньше. Наращивается и производство дронов. Только на одном из комплексов изготовляют по 170 Гераней в день.

По мнению американских чиновников, США должны показать РФ, что не собираются выходить из конфликта и продолжат свое давление.

На днях мы рассказывали, что июль 2025 года стал рекордным по количеству российских дронов, атаковавших мирное население. Сколько дронов выпустила Россия за месяц?

