Для тебя Война в Украине

Атак стало вдвое больше: что изменил приход Трампа к власти

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 августа 2025, 10:00
вдвое возросло количество атак
После инаугурации Трампа вдвое возросло количество атак Фото Командование Воздушных Сил ВСУ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь