Для тебя Война в Украине

Более 6000 дронов: в июле 2025 россияне нанесли рекордное количество ударов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 августа 2025, 11:00
запустили более 6200 дронов
Фото Facebook

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