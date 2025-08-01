Более 6000 дронов: в июле 2025 россияне нанесли рекордное количество ударов

Украинцы заметили, что с мая этого года количество обстрелов заметно выросло. Это связано с тем, что россияне постоянно увеличивают производство дронов. Если раньше в месяц на наши города летело по 300 ударных дронов, то теперь такое количество атакует нас за одну ночь.

Прогресс врага виден. За июль украинцы не только впервые почувствовали удары реактивных дронов, но и пережили рекордное количество обстрелов. В июле 2025 года россияне совершили наибольшее количество атак — и применили более 6000 дронов.

Россияне запустили рекордное количество дронов по Украине

OSINT-аналитик Кайл Глен поделился в X, что за июль 2025 года российские оккупанты использовали по украинцам более 6 тысяч ударных дронов.

После вчерашней атаки общее количество дронов Шахед и Гербера, запущенных по Украине в июле, составило 6297, что на 1378% больше, чем в июле 2024 года.

В июле прошлого года россияне за месяц запустили 426 БпЛА всего. Сейчас столько прилетает за одну ночь. Аналитик зафиксировал рост интенсивности атак почти на 1400%.

Количество дронов, запущенных в июле 2025 года, отвечает атакам за январь-октябрь 2024 года.

Также аналитик отметил, что июль 2025 года стал первым месяцем, когда украинские Воздушные силы сообщили о рекордном количестве вражеских дронов. Предыдущий “рекорд” был зафиксирован в июне. Это значит, что россияне активно наращивают производство ударных дронов и применяют их почти с конвейера.

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В июле также были периоды относительного затишья, когда Россия воздержалась от больших запусков (вероятно из-за плохой погоды), — пишет Кайл.

Сколько дронов в месяц производит Россия

OSINT-аналитик продемонстрировал, как увеличивались российские мощности с 2024 года:

> 1000 дронов — сентябрь 2024 г.

сентябрь 2024 г. > 2000 дронов — ноябрь 2024 г.

ноябрь 2024 г. > 3000 дронов — февраль 2025 г.

февраль 2025 г. > 4000 дронов — март 2025 г.

март 2025 г. > 5000 дронов — июнь 2025 г.

июнь 2025 г. > 6 000 дронов — июль 2025 г.

Российские оккупанты не меняют своей тактики. Годами они прут, теряя своих солдат ради захвата дома или половины села. На днях они придумали, что захватили Часов Яр и опубликовали такое заявление.

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