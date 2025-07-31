Реактивный Шахед в небе: по Украине запустили новый тип дронов

Россия продолжает обстрелы беспилотниками, однако сейчас они отличаются новым звуком, который иногда можно слышать при пролете дронов.

Эксперт в области радиоэлектронной борьбы и разведки Сергей Флеш Бескрестнов отметил, что речь идет о новом реактивном Шахеде.

Вікна расскажут, что это новейший беспилотник и чем он известен.

Реактивный Шахед: чем отличается от обычного

— Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного Шахеда, — написал специалист и добавил, что пока они летают не массово.

Однако уже второй день их можно услышать в небе над Украиной. По словам Флеша, реактивный Шахед является ответом противника на успех украинских зенитных дронов.

— Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет, — заметил эксперт.

По сообщению Defence Express, еще в июне во время одной из атак на Киев враг использовал новый реактивный дрон. Во время атаки некоторые киевляне слышали нехарактерный для атаки Шахеда свист.

Среди обломков беспилотника нашли малогабаритный реактивный двигатель, объясняющий нетипичный звук.

В феврале ГУР предупреждали, что РФ налаживает производство реактивного аналога Shahed-238 — Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13. Этот двигатель обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2500 км.

Для сбития Шахедов недавно начали использовать дроны-перехватчики. Мы рассказывали об их характеристиках и эффективности.

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