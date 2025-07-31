Для тебя Война в Украине

Реактивный Шахед в небе: по Украине запустили новый тип дронов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 июля 2025, 08:35
реактивный шахед

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