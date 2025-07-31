Реактивний Шахед у небі: по Україні запустили новий тип дронів

Росія продовжує обстріли безпілотниками, проте нині вони відзначаються новим звуком, який іноді можна чути під час прольоту дронів. Експерт у галузі радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш Бескрестнов зазначив, що йдеться про новий реактивний Шахед. Вікна розкажуть, що це за новітній безпілотник та чим він відомий.Реактивний Шахед: чим відрізняється від звичайного — Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук — звук реактивного Шахеда, — написав фахівець і додав, що поки вони літають не масово. Проте вже другий день поспіль їх можна почути в небі над Україною. За словами Флеша, реактивний Шахед є відповіддю противника на успіх українських зенітних дронів. — Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає, — зауважив експерт. Читати на тему Реактивний ударний безпілотник Shahed-238: що відомо про нову версію іранського дрона Розповідаємо про характеристики нового іранського безпілотника Shahed-238 — читай у матеріалі. За повідомленням Defence Express, ще у червні під час однієї з атак на Київ ворог використав новий реактивний дрон. Під час атаки деякі кияни чули нехарактерний для атаки Шахеда свист. Серед уламків безпілотника знайшли малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює нетиповий звук. У лютому ГУР попереджували, що РФ налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 — Герань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13. Цей двигун забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км. Для збиття Шахедів нещодавно почали використовувати дрони-перехоплювачі. Ми розповідали про їхні характеристики та ефективність. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, зброя, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter