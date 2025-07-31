Для тебе Війна в Україні

Реактивний Шахед у небі: по Україні запустили новий тип дронів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Липня 2025, 08:35
реактивний шахед

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь