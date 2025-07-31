Реактивний Шахед у небі: по Україні запустили новий тип дронів

Росія продовжує обстріли безпілотниками, проте нині вони відзначаються новим звуком, який іноді можна чути під час прольоту дронів.

Експерт у галузі радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш Бескрестнов зазначив, що йдеться про новий реактивний Шахед.

Вікна розкажуть, що це за новітній безпілотник та чим він відомий.

Реактивний Шахед: чим відрізняється від звичайного

— Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук — звук реактивного Шахеда, — написав фахівець і додав, що поки вони літають не масово.

Проте вже другий день поспіль їх можна почути в небі над Україною. За словами Флеша, реактивний Шахед є відповіддю противника на успіх українських зенітних дронів.

— Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає, — зауважив експерт.

За повідомленням Defence Express, ще у червні під час однієї з атак на Київ ворог використав новий реактивний дрон. Під час атаки деякі кияни чули нехарактерний для атаки Шахеда свист.

Серед уламків безпілотника знайшли малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює нетиповий звук.

У лютому ГУР попереджували, що РФ налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 — Герань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13. Цей двигун забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Для збиття Шахедів нещодавно почали використовувати дрони-перехоплювачі. Ми розповідали про їхні характеристики та ефективність.

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