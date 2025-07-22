Дрон-перехватчик шахедов: что это за разработка и как себя показала

В Украине разработали дрон-перехватчик Шахедов. Такие дроны уже эффективно продемонстрировали свою работу и сбивают вражеские цели во время атак. Читай в материале, что известно о дроне-перехватчике Шахедов. Разработка новых дронов: что известно Во время официального представления нового министра обороны Украины Владимир Зеленский отметил главную задачу оборонного ведомства и всех связанных структур. Он отметил, что уже на этой неделе должны быть завершены все необходимые контракты на закупку дронов-перехватчиков. Часть договоренностей уже оформлена, остальные — на финальном этапе. Это приоритетная задача.Президент подчеркнул, что сейчас украинские силы ежедневно успешно перехватывают вражеские Шахеды, однако этого недостаточно — таких случаев должно быть гораздо больше. Читать по теме Дроны будут воевать сами: как Украина планирует сменить поле боя Дроны хотят полностью автоматизировать. Как это будет – в материале. Дрон-перехватчик Шахедов: что известно Чтобы противостоять угрозе ударных дронов, нужно внедрять современные инженерные решения. Одно из таких — разработка высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков. Команда miltech-проекта ODIN создала и уже протестировала инновационный дрон ODIN Win_Hit, успешно уничтожающий Shaheed-136 в воздухе. Основные характеристики ODIN Win_Hit: крейсерская скорость: 200-220 км/ч максимальная атакующая скорость: до 300 км/ч продолжительность полета: до 10 минут высота применения: от 100-5000 м запуск: вручную, с наземной установки или воздушной платформы Ударная группа Night ODIN Crew, состоящая из участников этого проекта, уже успешно уничтожала дроны Shaheed-136 и Гербер в небе над центральной Украиной. Первую серию из 100 таких дронов уже завершают производить — при финансовой поддержке самих разработчиков и системных благотворителей, в том числе из аграрного сектора. Украина разработала уже много разных дронов, в частности, мы рассказывали о характеристиках БпЛА Poseidon. Фото: miltech-проекту ODIN Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: оружие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter