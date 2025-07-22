Дрон-перехватчик шахедов: что это за разработка и как себя показала

В Украине разработали дрон-перехватчик Шахедов. Такие дроны уже эффективно продемонстрировали свою работу и сбивают вражеские цели во время атак. Читай в материале, что известно о дроне-перехватчике Шахедов.

Разработка новых дронов: что известно

Во время официального представления нового министра обороны Украины Владимир Зеленский отметил главную задачу оборонного ведомства и всех связанных структур.

Он отметил, что уже на этой неделе должны быть завершены все необходимые контракты на закупку дронов-перехватчиков. Часть договоренностей уже оформлена, остальные — на финальном этапе. Это приоритетная задача.

Президент подчеркнул, что сейчас украинские силы ежедневно успешно перехватывают вражеские Шахеды, однако этого недостаточно — таких случаев должно быть гораздо больше.

Дрон-перехватчик Шахедов: что известно

Чтобы противостоять угрозе ударных дронов, нужно внедрять современные инженерные решения. Одно из таких — разработка высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков. Команда miltech-проекта ODIN создала и уже протестировала инновационный дрон ODIN Win_Hit, успешно уничтожающий Shaheed-136 в воздухе.

Основные характеристики ODIN Win_Hit:

крейсерская скорость: 200-220 км/ч

максимальная атакующая скорость: до 300 км/ч

продолжительность полета: до 10 минут

высота применения: от 100-5000 м

запуск: вручную, с наземной установки или воздушной платформы

Ударная группа Night ODIN Crew, состоящая из участников этого проекта, уже успешно уничтожала дроны Shaheed-136 и Гербер в небе над центральной Украиной.

Первую серию из 100 таких дронов уже завершают производить — при финансовой поддержке самих разработчиков и системных благотворителей, в том числе из аграрного сектора.

Украина разработала уже много разных дронов, в частности, мы рассказывали о характеристиках БпЛА Poseidon.

Фото: miltech-проекту ODIN

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