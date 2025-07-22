Для тебя Война в Украине

Дрон-перехватчик шахедов: что это за разработка и как себя показала

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 июля 2025, 12:30
Дрон-перехватчик шахедов

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