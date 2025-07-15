Дроны будут воевать сами: как Украина планирует сменить поле боя

Самое ценное оружие Украины сегодня — не танк и не ракета. Это человек в скрытом блиндаже с джойстиком в руках, чьи глаза видят поле боя с высоты птичьего полета. И враг это понял. Россияне открыли охоту на операторов дронов, создав спецотряд для физического уничтожения элиты украинской аэроразведки.

В ответ на угрозу Украина планирует заменить операторов на поле боя неуязвимым искусственным интеллектом.

Об этой новой реальности и украинской стратегии рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина. По его словам, враг четко осознал, что дрон — это лишь инструмент, а настоящая сила — в мастерстве и опыте пилота. Потеря оператора значительно болезненнее, чем потеря самого беспилотника.

Следующий шаг войны: невидимые пилоты

Противостояние переходит в технологическую плоскость. Если сегодня оператор вынужден находиться в относительной близости к фронту, рискуя быть обнаруженным, то завтра он может управлять дроном из безопасного места за сотни километров.

Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны, — объяснил Михаил Федоров.

ИИ на поле боя

Полная автономность дронов, где машина самостоятельно принимает решения о взлете, маршруте и поражении цели — это перспектива, которая, по словам Федорова, может потребовать годы разработок. Однако искусственный интеллект уже активно интегрируется в украинские военные технологии, выполняя роль второго пилота.

Сейчас искусственный интеллект активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах.

Как это работает на практике

ИИ мгновенно обрабатывает видеопоток с дрона, обнаруживая замаскированную технику или движение противника, которые человеческий глаз может пропустить.

На FPV-дронах система донаведения помогает приклеиться к движущейся цели, значительно повышая точность даже в условиях действия вражеских РЭБ. Оператору достаточно указать объект, а ИИ возьмет на себя финальную фазу атаки.

Для стимулирования этих разработок Украина запускает отдельную грантовую программу. Это четкий сигнал: будущее войны — за битвой алгоритмов, и Украина намерена победить в этой гонке.

Эволюция тактики

Беспилотники, которые когда-то были вспомогательным средством, превратились в один из главных инструментов на поле боя. Они изменили саму ткань боевых действий, заставляя обе стороны постоянно адаптировать свои действия и менять подходы к ведению боевых операций.

Что известно об украинском дроне Nemesis, который россияне называют Бабой Ягой, читай по ссылке.

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