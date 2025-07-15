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Дроны будут воевать сами: как Украина планирует сменить поле боя

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 июля 2025, 08:00
Дроны будут воевать сами: как Украина планирует сменить поле боя

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