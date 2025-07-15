Дрони воюватимуть самі: як Україна планує змінити поле бою

Найцінніша зброя України сьогодні — не танк і не ракета. Це людина в прихованому бліндажі з джойстиком у руках, чиї очі бачать поле бою з висоти пташиного польоту. І ворог це зрозумів. Росіяни відкрили полювання на операторів дронів, створивши спецзагін для фізичного знищення еліти української аеророзвідки.

У відповідь на загрозу Україна планує замінити операторів на полі бою невразливим штучним інтелектом.

Про цю нову реальність та українську стратегію розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, ворог чітко усвідомив, що дрон — це лише інструмент, а справжня сила — в майстерності та досвіді пілота. Втрата оператора є значно болючішою, ніж втрата самого безпілотника.

Наступний крок війни: невидимі пілоти

Протистояння переходить у технологічну площину. Якщо сьогодні оператор змушений перебувати у відносній близькості до фронту, ризикуючи бути виявленим, то завтра він може керувати дроном з безпечного місця за сотні кілометрів.

— Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни, — пояснив Михайло Федоров.

ШІ на полі бою

Повна автономність дронів, де машина самостійно приймає рішення про зліт, маршрут та ураження цілі — це перспектива, яка, за словами Федорова, може потребувати років розробок. Проте штучний інтелект вже активно інтегрується в українські військові технології, виконуючи роль другого пілота.

Зараз штучний інтелект активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах.

Як це працює на практиці

ШІ миттєво обробляє відеопотік з дрона, виявляючи замасковану техніку чи рух противника, які людське око може пропустити.

На FPV-дронах система донаведення допомагає приклеїтися до рухомої цілі, значно підвищуючи точність навіть в умовах дії ворожих РЕБ. Оператору достатньо вказати об’єкт, а ШІ візьме на себе фінальну фазу атаки.

Для стимулювання цих розробок Україна запускає окрему грантову програму. Це чіткий сигнал: майбутнє війни — за битвою алгоритмів, і Україна має намір перемогти в цих перегонах.

Еволюція тактики

Безпілотники, що колись були допоміжним засобом, перетворилися на один з головних інструментів на полі бою. Вони змінили саму тканину бойових дій, змушуючи обидві сторони постійно шукати нові тактики та засоби протидії.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Що відомо про український дрон Nemesis, який росіяни називають Бабою Ягою, читай за посиланням.

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