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Дрони воюватимуть самі: як Україна планує змінити поле бою

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2025, 08:00
Дрони воюватимуть самі: як Україна планує змінити поле бою

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