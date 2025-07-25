Для тебя Война в Украине

Очередная Баба Яга для россиян: дрон Nemesis — характеристики отечественной разработки

Виктория Мельник, журналист сайта 25 июля 2025, 13:00
Очередная Баба Яга для россиян: дрон Nemesis — характеристики отечественной разработки

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