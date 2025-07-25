Очередная Баба Яга для россиян: дрон Nemesis — характеристики отечественной разработки

Украинская оборонная промышленность не стоит на месте, а постепенно развивается в соответствии с военными требованиями. Так, поскольку современную войну зовут войной дронов, то и развитие ветви БпЛА — одно из основных. Nemesis, или возмездие по-украински — современный дрон, которого враг не просто боится, а избегает любые встречи с ним. Его преимущества — связь, мощность и технологические характеристики: оператор может управлять беспилотником даже за тысячи километров. Дрон используют по всей линии разграничения — это уникальный проект украинского производства, отмечают бойцы 412-го батальона Сил беспилотных систем.— Это для них смерть. Как для живой силы, так и техники. Глобально, он может уничтожать что угодно, — резюмирует военный с позывным Док. Что известно об украинском дроне Nemesis, а также какие его характеристики — рассказываем дальше в материале. Дрон Nemesis: что известно о разработке Группа инженеров создала этот борт “с нуля” в 2022 году. Современная модификация применяется на всей линии фронта. Его постоянно совершенствуют и в зависимости от задач и боевых действий модифицируют. БпЛА Nemesis, в частности, для оккупантов также известен как Баба Яга — так россияне называют целый класс украинских беспилотников-бомберов, которые имеют разные характеристики, но все равно наводят ужас на врага ночью. Его основа это связь на Starlink, так что может достичь и за тысячу, и за десять тысяч километров. А еще одно преимущество — оператор тяжелого дрона может находиться в Киеве, откуда он направляет БпЛА в необходимую точку. Военным на фронте нужно только подготовить снаряды и запустить дрон. Читать по теме Делают дронам прически: как десантники поджаривают врага на Кураховском направлении Почему дроны приходится сушить? Рассказываем в материале. БпЛА Nemesis: характеристики Ранее в материале Украинской правды говорилось о размерах дрона Немезис — расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. В общем, о дроне известно немного. Но сейчас мы знаем о таких характеристиках: общая грузоподъемность — не менее 15 кг; может нести противотанковые, минометные боеприпасы и противопехотные мины; работает в любое время суток и в любую погоду; его активно используют для доставки различных типов грузов, как провизия, вода, лекарства и т.д. На его счету уже поражено несколько десятков тысяч целей. Однако развивать свои технологии можем не только мы. Оккупанты также не стоят на месте и активно разрабатывают и улучшают средства оружия. Раньше мы рассказывали об одном из таких — БПЛА Молния: характеристики читай в материале. Главное фото: скриншот из видео Госспецсвязи Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, дроны, оружие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter