Очередная Баба Яга для россиян: дрон Nemesis — характеристики отечественной разработки

Украинская оборонная промышленность не стоит на месте, а постепенно развивается в соответствии с военными требованиями. Так, поскольку современную войну зовут войной дронов, то и развитие ветви БпЛА — одно из основных.

Nemesis, или возмездие по-украински — современный дрон, которого враг не просто боится, а избегает любые встречи с ним. Его преимущества — связь, мощность и технологические характеристики: оператор может управлять беспилотником даже за тысячи километров.

Дрон используют по всей линии разграничения — это уникальный проект украинского производства, отмечают бойцы 412-го батальона Сил беспилотных систем.

— Это для них смерть. Как для живой силы, так и техники. Глобально, он может уничтожать что угодно, — резюмирует военный с позывным Док.

Что известно об украинском дроне Nemesis, а также какие его характеристики — рассказываем дальше в материале.

Дрон Nemesis: что известно о разработке

Группа инженеров создала этот борт “с нуля” в 2022 году. Современная модификация применяется на всей линии фронта.

Его постоянно совершенствуют и в зависимости от задач и боевых действий модифицируют.

БпЛА Nemesis, в частности, для оккупантов также известен как Баба Яга — так россияне называют целый класс украинских беспилотников-бомберов, которые имеют разные характеристики, но все равно наводят ужас на врага ночью.

Его основа это связь на Starlink, так что может достичь и за тысячу, и за десять тысяч километров.

А еще одно преимущество — оператор тяжелого дрона может находиться в Киеве, откуда он направляет БпЛА в необходимую точку. Военным на фронте нужно только подготовить снаряды и запустить дрон.

БпЛА Nemesis: характеристики

Ранее в материале Украинской правды говорилось о размерах дрона Немезис — расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр.

В общем, о дроне известно немного. Но сейчас мы знаем о таких характеристиках:

общая грузоподъемность — не менее 15 кг;

может нести противотанковые, минометные боеприпасы и противопехотные мины;

работает в любое время суток и в любую погоду;

его активно используют для доставки различных типов грузов, как провизия, вода, лекарства и т.д.

На его счету уже поражено несколько десятков тысяч целей.

Однако развивать свои технологии можем не только мы. Оккупанты также не стоят на месте и активно разрабатывают и улучшают средства оружия. Раньше мы рассказывали об одном из таких — БПЛА Молния: характеристики читай в материале.

Главное фото: скриншот из видео Госспецсвязи

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